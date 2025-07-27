У листопаді цього року інопланетяни можуть атакувати Землю – New York Post

НЛО / © Pixabay

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Вчені припускають, що загадковий міжзоряний об’єкт 3I/ATLAS, який нещодавно увійшов у Сонячну систему, може бути ворожим інопланетним космічним кораблем, що планує атаку на Землю вже у листопаді. Хоча більшість астрономів вважає його звичайною кометою, нове дослідження викликало суперечки через гіпотезу про позаземне походження цього об’єкта.

Про це пише видання New York Post.

Група вчених висунула гіпотезу, що загадковий міжзоряний об’єкт, який отримав назву 3I/ATLAS, може бути технологічним артефактом інопланетного походження з потенційною загрозою для людства. Відповідне дослідження було опубліковане 16 липня на препринт-сервері arXiv, про що повідомляє South West News Service (SWNS).

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Об’єкт був вперше виявлений 1 липня і рухається до Сонця зі швидкістю понад 210 000 км/год (130 000 миль/год). За попередніми оцінками, його діаметр може сягати до 24 км, що робить його більшим за Манхеттен.

Хоча спочатку 3I/ATLAS вважали кометою, дослідники припускають, що це може бути замаскований інопланетний розвідувальний апарат. Одним з авторів роботи є відомий астрофізик Гарвардського університету Аві Лоеб, який раніше вже заявляв про можливе інопланетне походження об’єкта ʻОумуамуа у 2017 році.

У новому аналізі, спільно з Адамом Гіббердом і Адамом Кроулом з Initiative for Interstellar Studies (Лондон), Лоеб зазначає, що 3I/ATLAS має нетипову траєкторію, а його швидкість значно перевищує попередні відомі міжзоряні об’єкти. За словами Лоеба, це може бути перевагою для інопланетного розуму, що намагається непомітно проникнути в нашу систему.

Згідно з гіпотезою, 3I/ATLAS проходитиме поблизу Юпітера, Марса та Венери, що створює можливості для висадки шпигунських пристроїв на ці планети. Крім того, в листопаді, у момент максимальної близькості до Сонця (перигелій), об’єкт буде невидимим із Землі, що, на думку авторів, може бути навмисною спробою уникнути спостережень.

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«Це може бути частиною стратегії, щоб непомітно надіслати на Землю пристрої з точки, яку важко виявити», — пояснив Лоеб у блозі.

Дослідники зазначають, що ймовірність атаки не можна виключати, а тому «можуть знадобитися заходи захисту». Водночас вони визнають, що найімовірніше, 3I/ATLAS — це все ж таки природне космічне тіло, але гіпотеза заслуговує на розгляд.

Проте інші науковці ставляться до таких тверджень з великою обережністю. Наприклад, Сманта Лоулер, астрономка з Університету Реджайни (Канада), заявила, що всі наявні дані вказують на звичайну комету, викинуту з іншої зоряної системи.

«Це схоже на мільярди комет, які залишають наші зоряні системи. Гіпотеза про прибульців — наукова фантастика», — підкреслила вона.

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Кріс Лінтотт, астроном з Оксфордського університету, який брав участь у моделюванні походження об’єкта, назвав твердження про інопланетний корабель «повною нісенітницею» та образою для науковців, що ведуть серйозні дослідження.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що болгарська провидиця Баба Ванга зробила передбачення про те, що 2025 року люди контактуватимуть з іншопланетним життям. Це начебто станеться під час великої спортивної події, яка транслюватиметься на весь світ.