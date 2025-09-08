У Марс може врізатися комета, яку вважають НЛО

Комета / © Associated Press

Загадкова міжзоряна комета 3I/ATLAS, яку астрономи виявили на початку 2025 року, прямує до Сонячної системи. Вчені припускають, що вона може бути іншопланетним об’єктом і навіть зіткнутися з Марсом.

Про це пише Medium.

На початку року астрономи виявили незвичайний об’єкт — міжзоряну комету 3I/ATLAS, що прямує до Сонячної системи. Спостереження за допомогою телескопа James Webb показали аномальні характеристики: високий вміст вуглекислого газу порівняно з водою та інтенсивно опромінене крижане ядро. Подібні дані не властиві звичайним кометам, що породило нові гіпотези щодо її походження.

Професор Гарвардського університету Аві Лоеб припустив, що 3I/ATLAS може бути не лише природним тілом, а й штучним об’єктом, створеним позаземною цивілізацією. На його думку, траєкторія руху комети надто точна: розрахунки свідчать, що вона пройде на відстані всього близько 2 млн км від Марса.

Це відкриває можливість детального спостереження за об’єктом із допомогою марсіанського орбітального апарата NASA (MRO). Водночас учень Лоеба, Адам Гіберд, вважає, що навіть невелика зміна швидкості — близько 10 км/с — може спрямувати комету на зіткнення з Червоною планетою восени 2025 року.

За словами науковців, природні механізми, наприклад викид уламків із ядра, навряд чи забезпечать настільки значний маневр. Це може стати аргументом на користь штучного походження об’єкта.

Лоеб також закликає перевірити архівні дані MRO на наявність дрібних об’єктів, які могли досягти поверхні Марса, але залишилися непоміченими. Науковець вважає, що така місія може стати першим у світі цілеспрямованим пошуком слідів іншопланетних технологій.

Нагадаємо, у липні науковці з Оксфордського університету зафіксували загадковий міжзоряний об’єкт 3I/ATLAS, який, на їхню думку, може бути найдавнішою кометою з усіх відомих людству. Поки астрономічна спільнота розмірковувала над її походженням, американське видання The New York Post опублікувало матеріал, в якому припустило, що Землю можуть атакувати іншопланетяни.