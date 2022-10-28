У Марс врізалися два величезні метеорити: вчені шоковані наслідками (фото)

Вчені з NASA представили новий звіт про роботу двох космічних апаратів на Марсі, в якому йдеться про те, що за весь час спостережень на Червоній планеті вони змогли зафіксувати падіння найбільших метеоритів.

Про це пише The Guardian.

За словами вчених, два метеорити були розміром від 5 до 12 метрів, але в результаті падіння обидва залишили на Марсі кратери діаметром майже 150 метрів. Глибина цих кратерів оцінюється приблизно в 20 метрів. Падіння метеоритів відбулося приблизно на відстані 3,5 тисяч км від перебування апарату InSight.

Фото: Associated Press

Спеціалісти кажуть, що ще багато доведеться дізнатися про внутрішню структуру Марса і про його сейсмічну активність, адже планета зберігає ще дуже багато загадок.

Нагадаємо, дослідники з’ясували, коли і як зникло життя на Марсі.

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