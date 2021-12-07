У Мексиці археологи розкопали таємний вівтар ацтеків

Підземний вівтар ацтеків був кімнатою, з'ясували спеціалісти.

Під час розкопок на руїнах столиці ацтеків Теночтітлана команда вчених із Національного інституту антропології й історії (INAH) виявила ацтекський вівтар XVI століття, заповнений священними артефактами.

Про це пише Mexico News Daily.

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Археологи вважають, що ацтеки використовували вівтар для того, щоб проводити ритуали на честь початку та закінчення життєвого циклу. Серед вмісту цієї сакральної споруди були знайдені тарілки, куляста посудина, наповнена людським попелом, склянки на пульке (традиційний напій Латинської Америки).

Підземний вівтар ацтеків був кімнатою, що примикає до внутрішнього дворика, і коридор, з'єднаний із ще п'ятьма камерами, стіни та підлога яких були покриті штукатуркою. У центрі однієї з кімнат була яма для багаття розміром 4 на 3 м, яка використовувалася як кухня.

Ацтеки — найбільший америндський народ Мексики, що прийшов у центральну частину країни з півночі в 12 столітті. Вважається, що в 1325 році вони почали будувати свою столицю — Теночтітлан (на місці сучасного Мехіко). Теночтітлан поступово став столицею імперії.

За легендою, ацтеки прийшли до Мексиканської долини з місцини, що називалася Ацтлан — звідси і назва народу.

Імперія ацтеків була зруйнована під час Конкісти — вторгнення іспанців на чолі з Ернаном Кортесом у 1521 році. Велике значення в цьому зіграли декілька потужних епідемій у XVI столітті, так звані епідемії коколізлі, що спричинили загибель 22-25 млн ацтеків.

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