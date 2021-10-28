У Мексиці археологи виявили майже 500 "прихованих" комплексів стародавніх майя (відео)

Вчені вважають, що комплекси слугували місцями ритуальних зборів.

Під час розкопок, на півдні Мексики, археологи знайшли 478 стародавніх церемоніальних комплексів, побудованих різними доколумбовими цивілізаціями.

Про це пише IFLS.

Минулого року та ж команда дослідників розкопала найбільшу та найдавнішу споруду майя з будь-коли знайдених — Агуада Фенікс. Вважається, що він був збудований між 1000 і 800 pp. до н. е., і відрізнявся особливим плануванням, що складається з центрального плато, з боків якого розташовувалися 20 невеликих платформ (насипів).

Таке розташування було дуже важливим, оскільки число 20 мало космологічне значення для майя. Археологи також знайшли кілька інших об'єктів, які були побудовані відповідно до цієї ж схеми.

На території площею 84 500 км їм вдалося знайти майже 500 стародавніх комплексів, датованих періодом між 1050 і 400 рр. до. н. е. Цікаво, що багато цих споруд повторюють просторове розташування Агуада Фенікс, але були побудовані культурами, що передували майя.

"Сан-Лоренцо завжди вважався унікальним і відрізнявся в плані розташування від тих споруд, які з'явилися пізніше. Однак тепер ми знаємо, що він дуже схожий на Агуада Фенікс. Це говорить нам про те, що Сан-Лоренцо використовувався як приклад для інших споруд, які пізніше були збудовані майя", — пояснив автор дослідження Такеші Іномата з університету Арізони.

Археологи вважають, комплекси слугували місцями ритуальних зборів, і деякі з них були побудовані у певні важливі дати на одній прямій зі сходом сонця.

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