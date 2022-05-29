У Мексиці на будівельному майданчику археологи знайшли 1500-річне місто майя

На мексиканському півострові Юкатан археологи знайшли руїни стародавнього міста мая. Його виявили на будівельному майданчику майбутнього промислового парку.

Археологи заявили, що дуже здивовані знахідкою, особливо тим, що частина міста дуже добре збереглася.

Про це пише Reuters.

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"У цих великих палацах жили люди з різних соціальних класів…Священники, писарі, а також були й звичайні люди, які жили в невеликих будівлях", — сказав Карлос Пераса, один з археологів.

У стародавньому місті знайшли палаци з пірамідами, посуд, прикраси та знаряддя праці. Фундаменти деяких будівель добре збереглися, тому археологи вважають, що місто було заселеним від 600 до 900 роки нашої ери. За їхніми підрахунками, у ньому проживали понад 4 тисяч людей.

Нагадаємо, у Швейцарії під час будівництва нової човнової станції в Basel Rowing Club вчені натрапили на руїни останнього з колись побудованих римлянами амфітеатру.

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