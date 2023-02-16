У Мексиці під час будівництва траси знайшли кургани давньої цивілізації

Дослідники розкопали два з чотирьох курганів, виявлених у штаті Тамауліпас, які містять поховання, що відповідають пізній фазі класичного періоду, приблизно між 600 і 900 роками нашої ери (на основі датування типів кераміки, знайдених в місті). Сталося це під час будівництва траси.

Про це пише Heritage Daily.

Один з круглих курганів в Ель-Наранхо має 20 метрів у діаметрі і був побудований з вапняку та базальту, які, як вважають, привезені здалеку. Курган містить поховання трьох дорослих людей, які оздоблені прикрасами з черепашок у формі квітки, обсидіановими лезами і сережками із зеленого кварцу.

Інший курган має діаметр 30 метрів і містить поховання дорослої людини всередині вапнякової конструкції — поховальна практика, подібна до тієї, що спостерігається на стоянці уастеків Тамток у Сан-Луїс-Потосі, на півдні штату Тамауліпас.

Цивілізація уастеків — це доколумбова мезоамериканська культура, що займала територію на узбережжі Мексиканської затоки.

Нагадаємо, у Римі під час ремонту каналізаційної системи під парком виявили давньоримську статую міфологічного персонажа Геркулеса. Розкопки досягли глибини 20 метрів.

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