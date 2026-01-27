Стародавня гробниця в Мексиці / © INAH

Реклама

У південній Мексиці археологи відкрили добре збережену гробницю сапотекської культури віком близько 1400 років, яку президентка країни Клаудія Шейнбаум Пардо назвала найвагомішим археологічним відкриттям країни за десятиліття. Поховання датують приблизно 600 роком нашої ери.

Про це повідомило видання Independent.

Особливу увагу дослідників привернула скульптура сови з широко розплющеними очима, у дзьобі якої — оштукатурена та розфарбована фігура людини. У доіспанській традиції сапотеків сова символізувала ніч і смерть, тож, за припущенням науковців, скульптура зображує вшанованого предка, похованого в гробниці. Поховальний комплекс також прикрашений різнокольоровими фресками, різьбленими календарними знаками та кам’яними плитами з людськими фігурами у головних уборах і з артефактами в руках — ймовірними охоронцями гробниці.

Реклама

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум Пардо наголосила, що знахідка є винятковою завдяки рівню збереження та обсягу інформації про давнє суспільство. Таку ж оцінку дали в Національному інституті антропології та історії (INAH).

«Це виняткове відкриття завдяки рівню збереження та тому, що воно розповідає про культуру сапотеків: її соціальну організацію, похоронні ритуали та світогляд, збережені в архітектурі та фресках», — зазначила міністр культури Клаудія Куріель де Іказа.

В INAH зазначила, що гробниця складається з передпокою та похоронної камери, оздоблених скульптурними й живописними елементами. Усередині археологи виявили фрески охристих, білих, зелених, червоних і синіх тонів, які зображують процесію людей із мішками копалу, що рухаються до входу. За словами Клаудії Куріель де Іказа, відкриття підкреслює «тисячолітню велич Мексики» та її ключову роль у культурній історії стародавньої Мезоамерики.

Наразі на місці тривають дослідницькі й консерваційні роботи: зокрема, фахівці стабілізують крихкі настінні розписи.

Реклама

Нагадаємо, в шкільній бібліотеці в Англії знайшли помилково ідентифікований середньовічний рукопис. Дослідники підтвердили, що це найдавніший і єдиний повний оригінал трактату Emendatio vitae Річарда Ролла, одного з найвпливовіших авторів XIV століття.