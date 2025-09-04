У Мертвому морі зафіксували "сольовий снігопад": рідкісне явище вразило науковців

Мертве море / © Global Look Press

У Мертвому морі дослідники зафіксували рідкісне природне явище — так званий «сольовий снігопад». Це відкриття дало змогу науковцям краще зрозуміти, як формуються масивні соляні відкладення під поверхнею Землі.

Про це повідомило видання Dailygalaxy.

«Сніг» з кристалів солі утворився через складну взаємодію температури та солоності води. У літній період поверхневі шари стають теплішими та більш солоними через інтенсивне випаровування й починають опускатися. Водночас глибші, холодніші та менш солоні води піднімаються догори. Це вертикальне перемішування спричиняє кристалізацію солі в середніх шарах і створює ілюзію сольового снігопаду.

Науковці підкреслюють, що таке сезонне перемішування відіграє ключову роль у формуванні соляних структур — куполів і труб, які ростуть на дні моря. Відкриття важливе ще й тому, що Мертве море нині лишається єдиним місцем на планеті, де подібні процеси можна спостерігати в реальному часі.

«Сьогодні Мертве море — єдине місце у світі, де ми можемо вивчати механізм цих процесів», — заявив професор Еккарт Мейбург.

Подібні соляні гіганти існують також під Червоним і Середземним морями, проте там їхнє утворення давно припинилося.

Дослідники зазначають, що «сольовий сніг» найчастіше спостерігається взимку, тоді як літні випадки вкрай рідкісні. Останній став можливим завдяки поєднанню високої температури, інтенсивного випаровування та змін солоності.

Нагадаємо, на узбережжя Середземного моря викидає загадкові кулі Нептуна. Вчені пояснили, що це утворення з морської трави, які збирають пластик.