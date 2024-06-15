У Міноборони повідомили, скільки українців оновили дані у додатку Резерв+

У Міністерстві оборони заявили, що станом на 14 червня понад 1,5 млн військовозобовʼязаних українців оновили свої дані у застосунку Резерв+.

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Про це в етері телемарафону повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.

Він заявив, що загалом військовий облік суттєво покращився, оскільки вже 2,1 млн людей оновили свої дані.

"Зокрема, понад 1 млн 570 тис. людей оновили свої дані у застосунку Резерв+. Можемо говорити впевнено, що запуск цього сервісу себе виправдовує", - заявив Лазуткін.

Крім того, він зазначив, що з 18 червня в застосунку з’явиться QR-код, який матиме однакову юридичну силу з паперовим документом.

"Якщо говорити про запрошення на ВЛК, така можливість розглядається, але для цього потрібна нормативно-правова база", — зазначив речник Міноборони.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Міноборони дали пояснення, чи з’являться в "Резерв+" повістки на ВЛК.

Крім того, ми раніше інформували, що військовозобов'язаним, які вказали фейкові адреси у "Резерв+", можуть заблокувати рахунки.

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