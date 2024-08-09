У Міноборони пояснили, як працюватиме застосунок для військових Армія+

Додаток буде не документом, а "кодовим нікнеймом", за яким можна буде дізнатись персональної інформації.

Голова проєкту Армія+ Роман Завгородній розповів, як працюватиме новий застосунок для військовослужбовців АрміяID.

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Про це інформує Еспресо.

"Вже зараз АрміяID надає можливість звернутися до українців, до українських сервісів, до українських бізнесів. Якщо у вас є необхідність, потреба або бажання винагороджувати наших військовослужбовців, ми можемо це зробити разом з вами через надання можливості обміну і підтвердження статусу, що військовослужбовець є дійсно військовослужбовцем", - сказав Завгородній.

Він заявив, що це може стосуватись різних знижок бонусів, пільг на заправку паливом, безоплатні квитки та інше.

Крім того, за словами Завгороднього, цей додаток є аперсоналізованим імейлом чи номером телефону військового.

"Якщо я побачу ваш номер телефону, або у вашого колеги номер телефону, я по ньому не зрозумію нічого, хто це. Але це такий спосіб контактувати. Ми придумали цей спосіб, чому? Щоб деперсоналізувати, і забезпечити безпеку, кращу безпеку даних. Дуже просто: хто твій командир, ось йому номер відправив, і система знає і відправляє йому", - розповів він.

Завгородній наголосив, що додаток це не документ, а "кодовий нікнейм", за яким можна буде дізнатись персональної інформації.

"Якби ми використовували, наприклад, РНОКПП, у вашого РНОКПП є дата народження, ваша стать, і РНОКПП — це персональна інформація. Це неправильно, некоректно з точки зору безпекової та логічної. Є, будь ласка, аперсонізований ID. І що він нам дає? Показує чи це людина військова, чи це людина невійськова", - розповів він.

Водночас керівник проєкту Армія+ поінформував про рапорти для військових у застосунку.

"Електронний рапорт має певний час на життя. Наприклад, рапорт за сімейними обставинами, відпустка, згідно з цим новим порядком, має 48 годин на реакцію. Відповідно, якщо реакції немає, автоматична система його відхиляє, він неопрацьований. Є на нього певний таймер, нагадування, і ми цей процес намагалися зробити зручними як для командирів, так і справедливий, чесний, зрозумілий для солдатів", - пояснив Завгородній.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський презентував застосунок "Армія+": що про нього відомо.

Крім того, ми також інформували, що у Міноборони повідомили, скільки українців оновили свої дані через Резерв+.

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