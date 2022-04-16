У Monobank стався технічний збій: коли запрацює застосунок

У Monobank стався технічний збій: коли запрацює застосунок

Застосунок буде працювати у звичайному режимі орієнтовно о 23:30.

Пізно ввечері 16 квітня у застосунку Monobank стався технічний збій. Користувачі банку не можуть зайти у застосунок та провести будь-які операції.

Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

"У нас технічний збій. Орієнтовний час відновлення – одна година. Вибачте", - коротко написав Гороховський.

Відкриваючи застосунок, з'являється повідомлення про регламентні роботи. Як йдеться у повідомленні фінустанови, застосунок Monobank буде працювати у звичайному режимі орієнтовно о 23:30.

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