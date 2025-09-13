У морських видр кістки та зуби стають фіолетовими: вчені розкрили причину феномену

Кістки видри. Фото iNaturalist

Реклама

Морські видри відомі своєю кмітливістю та вибірковим підходом до їжі, проте науковці помітили ще одну незвичну особливість цих тварин. У частини видр кістки та зуби набувають фіолетового відтінку. Це явище не є повсюдним, однак трапляється доволі часто й напряму пов’язане з особливостями харчування.

Про це повідомило видання IFLScience.

Причина феномену криється у фіолетових морських їжаках Strongylocentrotus purpuratus, які становлять вагому частину раціону видр. У їхніх тканинах містяться пігменти під назвою ехінохроми. Коли тварина регулярно споживає таких їжаків, пігменти накопичуються в організмі й поступово проявляються у вигляді характерного забарвлення кісток і зубів. Чим більше їжаків у раціоні, тим насиченішим стає фіолетовий відтінок.

Реклама

Дослідження 2013 року, у якому вивчали зразки морських видр із колекції Каліфорнійської академії наук, показало, що фіолетові зуби та кістки частіше зустрічаються у самців. При цьому забарвлення могло охоплювати як окремі ділянки, так і весь зуб чи череп. Це створює унікальну варіацію зовнішніх особливостей у представників цього виду.

Вчені також наголошують, що вплив дієти на зовнішній вигляд — явище поширене і серед інших живих організмів. Наприклад, у людей тривале споживання моркви, багатої на альфа- та бета-каротин, може спричинити стан, відомий як каротенодерма, коли шкіра набуває жовтуватого відтінку.

Нагадаємо, світові глибини приховують істот, які за розмірами не поступаються навіть китам. Серед них — медуза левова грива (Cyanea capillata), що вважається найважчою у світі: її маса може сягати цілої тонни.