У морських видр кістки та зуби стають фіолетовими: вчені розкрили причину феномену
Частина морських видр має фіолетові зуби та кістки. Вчені пояснили, як на це впливає їхній раціон.
Морські видри відомі своєю кмітливістю та вибірковим підходом до їжі, проте науковці помітили ще одну незвичну особливість цих тварин. У частини видр кістки та зуби набувають фіолетового відтінку. Це явище не є повсюдним, однак трапляється доволі часто й напряму пов’язане з особливостями харчування.
Про це повідомило видання IFLScience.
Причина феномену криється у фіолетових морських їжаках Strongylocentrotus purpuratus, які становлять вагому частину раціону видр. У їхніх тканинах містяться пігменти під назвою ехінохроми. Коли тварина регулярно споживає таких їжаків, пігменти накопичуються в організмі й поступово проявляються у вигляді характерного забарвлення кісток і зубів. Чим більше їжаків у раціоні, тим насиченішим стає фіолетовий відтінок.
Дослідження 2013 року, у якому вивчали зразки морських видр із колекції Каліфорнійської академії наук, показало, що фіолетові зуби та кістки частіше зустрічаються у самців. При цьому забарвлення могло охоплювати як окремі ділянки, так і весь зуб чи череп. Це створює унікальну варіацію зовнішніх особливостей у представників цього виду.
Вчені також наголошують, що вплив дієти на зовнішній вигляд — явище поширене і серед інших живих організмів. Наприклад, у людей тривале споживання моркви, багатої на альфа- та бета-каротин, може спричинити стан, відомий як каротенодерма, коли шкіра набуває жовтуватого відтінку.
