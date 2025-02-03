У надрах Землі виявили величезну колонію живих організмів

Міжнародна група вчених виявила більше доказів, підтверджуючих існування мільярдів організмів на глибині під поверхнею Землі.

Про це пише видання IFLScience.

Дослідники виявили форми життя на глибині до 491 метра під океанським дном і навіть глибше під землею - до 4375 метрів.

Команда проаналізувала зразки з понад 50 локацій по всьому світу, зібрані як з поверхні, так і з глибин Землі, а також з таких місць, як печери та гідротермальні джерела на морському дні, що формують межу поверхні.

Щодо опису цих організмів, вчені стверджують, що їм вдалося дослідити лише малу частину з них. Проте навіть цього вистачає, щоб зробити припущення, що генетичне розмаїття життя під поверхнею Землі може бути порівнянним, або навіть перевершувати розмаїття життя на поверхні.

Вчені оцінюють, що деякі клітини в глибокій біосфері діляться лише один раз за тисячу років.

"Зрозуміло, що еволюційно адаптовано максимально мінімізувати свої потреби в енергії та оптимізувати кожну частину метаболізму, щоб бути максимально енергоефективним", – зазначає дослідниця Руфф.

Дослідження оцінило мікробну різноманітність серед 478 архей та 964 бактерій, а також 147 метагеномів з різних морських та наземних локацій.

У майбутньому вчені планують продовжити дослідження, оскільки багато запитань ще залишаються без відповіді. Наприклад, невідомо всі способи, якими життя в найглибших шарах планети впливає на життя на її поверхні, а також навпаки.

Нагадаємо, вчені довели, що потойбіччя існує.

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