У надрах Землі виявлено неймовірну "схованку" з алмазами: чи зможуть люди до них дістатися

Згідно з новим дослідженням, у надрах Землі може бути приховано більше квадрильйону тонн алмазів. Але результати, отримані вченими, навряд чи викличуть алмазну лихоманку в любителів легкої наживи.

Про це пише SciTechDaily.

Вчені визначили, що дорогоцінні камені знаходяться на глибині понад 160 кілометрів під поверхнею нашої планети, і цю відстань поки що не здатна подолати жодна бурова установка, що існує.

На думку вчених, надглибокі алмазні "схованки" знаходяться в кратонному корінні — найстаріших і найнерухоміших ділянках породи, які розташовані під центром більшості континентальних тектонічних плит. Кратони формою схожі на перевернені гори перебувають у земній корі на глибині до 320 км. Найглибші їхні ділянки геологи називають "корінням".

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Дослідники підрахували, що кратонне коріння може містити до 2% алмазів. Враховуючи обсяг цих геологічних утворень, загальна кількість запасів алмазів у надрах Землі може перевищувати квадрильйон тонн, що знаходяться на глибині від 145 до 240 км під поверхнею планети.

"Це показує, що алмаз, можливо, не є таким вже екзотичним мінералом, і в геологічному масштабі є відносно поширеним. Ми не можемо до них дістатися, але все одно там набагато більше алмазів, ніж ми коли-небудь думали", — зазначив Ульріх Фол, науковий співробітник кафедри наук про Землю, атмосферу і планети Массачусетського технологічного інституту.

Сейсмічна аномалія

Алмазну "схованку" вдалося виявити завдяки спостереженням сейсмологів. За кілька років спостережень та збору сейсмічних даних вони виявили цікаву аномалію: звукові хвилі від землетрусів, вибухів та інших подібних явищ, проходячи через кратонне коріння, значно прискорювалися.

Частково це можна було б пояснити їх нижчою температурою та щільністю. Але той стрибок швидкості поширення звуку, який фіксували сейсмографи, говорив про те, що розгадку аномалії потрібно шукати у складі порід кратонного коріння.

Навіщо кратонам алмази

Щоб визначити склад кратонного коріння, команда вчених у лабораторних умовах виміряла швидкість проходження звуку через безліч різних мінералів та їх комбінацій. Зі всіх результатів з реальною картиною була порівнянна тільки швидкість проходження звуку через породу, у складі якої був 1-2% алмазів. Це означає, що в надрах Землі міститься принаймні в тисячу разів більше алмазів, ніж передбачали раніше.

"Діамант у багатьох відношеннях особливий. Однією з його особливих властивостей є те, що швидкість звуку в алмазі більш ніж у два рази вища, ніж у домінуючих породах верхньої мантії Землі", — пояснив Ульріх Фол.

Він додав, що кратони схожі на "шматки дерева на поверхні води". Через те, що їх щільність менша від навколишніх порід, вони не "тонуть" і зберігають своє положення по відношенню до центру Землі та її поверхні. А стабільність цим утворенням надають вкраплення алмазів.

Нагадаємо, у Ботсвані знайшли величезний алмаз вагою майже пів кіло. Знахідка стала можливою завдяки спеціальній технології пошуку великих дорогоцінних каменів.

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