У напрямку Землі мчить астероїд розміром у два футбольні поля

За наближенням астероїда можна буде спостерігати від 15 вересня.

У напрямку Землі летить астероїд 2024 ON, який можна буде побачити в небі через кілька тижнів, коли той рухатиметься на астрономічно близькій, але все ще безпечній відстані.

Про це пише New York Post.

За даними проєкту віртуального телескопа, астероїд завширшки щонайменше 720 футів, що дорівнює довжині двох футбольних полів, можна буде побачити з Північної півкулі.

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Астероїд пролетить повз Землю на відстані приблизно 620 тис. миль, що приблизно в 2,6 раза перевищує відстань між Землею та Місяцем. Це буде близька, однак безпечна відстань.

Схоже близьке наближення астероїда до Землі фіксується в середньому раз на 10 років.

За наближенням астероїда можна буде спостерігати від 15 вересня через віртуальний телескоп у прямому ефірі.

Нагадаємо, до Землі летить одна з найяскравіших комет. Вона наблизиться до планети у середині жовтня.

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