У NASA назвали дату польоту першого повністю комерційного екіпажу до МКС

У NASA назвали дату польоту першого повністю комерційного екіпажу до МКС

Екіпаж проведе на станції вісім днів.

Космічний корабель Crew Dragon із першим повністю комерційним екіпажем відправиться на Міжнародну космічну станцію 21 лютого 2022 року.

Про це очільниця програми пілотованих польотів NASA Кеті Лидерс у п'ятницю, 24 вересня, повідомила у своєму мікроблозі у Twitter.

"Відмінні новини! Ми плануємо на 21 лютого запуск місії Axiom-1 до МКС. Це перший політ приватної космічної місії до лабораторії мікрогравітації з Axiom Space", - вказала вона.

Запуск космічного корабля відбудеться у центрі імені Кеннеді на мисі Канаверал в штаті Флорида. Очікується, що екіпаж проведе на МКС вісім днів, працюючи спільно з астронавтами, які перебувають там на постійній основі.

Як повідомлялося, до першого приватного екіпажу увійдуть:

Командувач Майкл Лопес-Алегрія — колишній астронавт NАSA, віцепрезидент Axiom Ѕрасе;

Пілот місії Ларрі Коннор — некомерційний активіст-інвестор;

Спеціаліст місії Марк Паті — інвестор і філантроп;

Спеціаліст місії Ейтан Стіббе — інвестор і філантроп.

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