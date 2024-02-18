У NASA показали кабіну космічного корабля, в якому астронавти облетять навколо Місяця: фото

Місія Artemis II стартує не раніше вересня 2025 року з чотирма астронавтами на борту.

У космічному центрі імені Кеннеді у штаті Флорида (США) технічні команди NASA працюють над кабіною космічного корабля, в якому астронавти місії Artemis II облетять навколо Місяця.

Фото нутрощів цього апарата з’явилися в акаунті Orion Spacecraft на платформі Х (раніше Twitter).

“Команди доопрацьовують інтер’єр, встановлюють захисні панелі та ізоляцію ззовні та готують Orion до вакуумних випробувань цієї весни”, - йдеться у повідомленні.

Місія Artemis II стартує не раніше вересня 2025 року з чотирма астронавтами на борту.

На сайті NASA йдеться, що під час цього польоту астронавти на борту космічного корабля Orion повинні підтвердити, що всі його системи працюють відповідно до плану екіпажу на борту в реальному середовищі далекого космосу.

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Екіпаж Artemis II пройде приблизно 4600 миль (близько 7,5 тисяч кілометрів) за зворотний бік Місяця. З цієї вигідної точки огляду вони зможуть побачити Землю та Місяць з вікон Orion, з Місяцем на передньому плані та Землею на відстані майже чверть мільйона миль (400 тисяч кілометрів) на задньому плані.

З урахуванням тривалості зворотного шляху (близько чотирьох днів), очікується, що місія триватиме близько 10 днів.

Космічний корабель Orion вже двічі побував в космосі, але в місіях без екіпажу, без встановлених компонентів життєзабезпечення.

Після успішного завершення місії Artemis II NASA розпочне підготовку до висадки астронавтів на Місяці — вперше після перерви, яка тривала понад пів століття.

Нагадаємо, раніше NASA й Канадське космічне агентство (CSA) озвучили імена чотирьох астронавтів, які вперше за пів століття облетять Місяць на кораблі Artemis II.

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