У NASA понад годину коригували курс телескопа, який шукатиме позаземне життя у космосі

У NASA понад годину коригували курс телескопа, який шукатиме позаземне життя у космосі

В космічній агенції наголосили, що операція пройшла успішно.

Фахівці Національного управління з аеронавтики та дослідження космічного простору США (NASA) у неділю, 26 грудня, скоригували курс польоту потужного телескопа "James Webb", напередодні запущеного у космос.

"Почалася перша корекція курсу польоту "James Webb". Вона тривала 65 хвилин і нині вже завершена", — повідомили у NASA.

В космічній агенції наголосили, що операція пройшла успішно.

Зазначається, що корекція курсу допомогла точніше налаштувати траєкторію руху апарата в напрямку зони розміщення.

Нагадаємо:

NASA запустило в космос найдорожчий та найпотужніший телескоп в історії людства, який вивчатиме еволюцію Всесвіту та шукатиме позаземне життя. Старт відбувся з космодрому "Куру" у французькій Гвіані. Будували телескоп чверть століття і витратили на нього понад 10 мільярдів доларів.

У NASA розраховують, що цей пристрій замінить телескоп "Hubble", який працює на орбіті понад 30 років. "James Webb" вирушить на відстань приблизно півтора мільйона кілометрів від Землі – перші дані з нього очікують отримати не раніше ніж за пів року.

НАСА запустила в космос найдорожчий та найпотужніший телескоп в історії людства | Новини світу

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