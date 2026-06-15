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- Наука та IT
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У найдовшій печері світу знайшли незвичайних істот: що приховує підземний лабіринт
Мамонтова печера у США відома рекордною довжиною та складною системою підземних ходів.
Мамонтова печера у штаті Кентуккі вважається найдовшою відомою печерною системою на Землі. Її задокументовані ходи простягаються приблизно на 686 кілометрів, а дослідники припускають, що частина підземної мережі досі залишається невідкритою.
Про це йдеться в матеріалі Daily Galaxy.
Печера розташована на території Національного парку Мамонтова печера. Це величезна система вапнякових ходів, яка поєднує геологічну унікальність, давню історію людської присутності та рідкісну підземну екосистему. Парк має статус об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Мамонтова печера сягає глибини близько 118 метрів і складається з кількох рівнів проходів. Її масштаби стали ще очевиднішими 1972 року, коли дослідники підтвердили зв’язок між Мамонтовою печерою та сусідньою системою Флінт-Ридж. Після цього обидві мережі фактично об’єднали в одну величезну печерну систему, яку продовжують вивчати й сьогодні.
Люди відвідували Мамонтову печеру ще близько 5000 років тому. Пізніше важливу роль у її дослідженні відіграв Стівен Бішоп — провідник, який у 1840-х роках створив одну з перших карт печерної системи та допоміг краще зрозуміти її складну структуру.
Окрім геологічного масштабу, Мамонтова печера відома незвичайними мешканцями. У її темних ходах і водоймах живуть види, пристосовані до підземного середовища: печерні цвіркуни, павуки-рибалки, аллеганські лісові щури, більшеухі кажани Рафінеска, а також південні й північні печерні риби.
Особливо цікавими є павуки-рибалки, які можуть полювати на водні організми в печерному середовищі. Печерні риби, своєю чергою, проводять усе життя під землею, у темряві та ізольованих водоймах. Також у регіоні виявили унікальний вид печерних жуків, який знаходили лише в Мамонтовій печері та сусідніх системах.
Загалом у районі печери зафіксували близько 130 видів рослин і тварин, пов’язаних із печерним середовищем. А на поверхні Національний парк Мамонтова печера є домом для багатьох інших видів — від білохвостих оленів і червонохвостих яструбів до білоголових орланів.
Нові відкриття в парку тривають. 2025 року знайдена в цьому районі скам’янілість допомогла ідентифікувати раніше невідомий давній вид акули — Macadens olsoni.