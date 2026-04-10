Знайдений острів. Фото: Інститут Альфреда Вегенера / Крістіан Хаас

Наукова експедиція Інституту Альфреда Вегенера (AWI) під час досліджень в Антарктиді випадково відкрила новий острів у районі моря Ведделла. На борту німецького криголама «Поларстерн» перебувала команда з 93 осіб.

Про це повідомило видання Daily Mail.

Острів помітили випадково під час негоди, коли судно змінило курс і шукало укриття неподалік острова Жуанвіль. Спершу дослідники звернули увагу на об’єкт, який виглядав як забруднений айсберг.

Фахівець із підводного картографування Саймон Дройтер пояснив, що ця зона на картах позначалася як небезпечна для судноплавства, однак без чіткого уточнення, що саме там розташоване.

Після наближення до об’єкта на відстань близько 150 метрів стало зрозуміло, що він має кам’янисту структуру. Для детального огляду використали дрон.

З’ясувалося, що це невеликий острів завдовжки приблизно 130 метрів і шириною близько 50 метрів, який здіймається над рівнем моря орієнтовно на 16 метрів.

За словами дослідників, острів довго залишався непомітним через льодовий покрив — на супутникових знімках він майже не відрізнявся від айсбергів, що дрейфують у цій частині Антарктики.

«Експерти не розуміють, чому острів позначено як небезпечну зону на морській карті, але не як берегову лінію в інших наборах даних», — йдеться в статті.

Наразі острів не має офіційної назви. Після завершення необхідних процедур його планують внести до карт. У соцмережах тим часом уже пропонують варіанти назв.

Водночас це відкриття з’явилося на тлі повідомлень про формування нової ділянки суші біля Венеції. Там піщана мілина Бакан, яка раніше з’являлася лише сезонно, останніми роками стала постійною.

Вона досягла близько 250 метрів у довжину та приблизно 10 метрів у ширину і поступово заросла рослинністю. На ділянці вже сформувалася власна екосистема — там ростуть болотні рослини, очерет, квіти та солестійкі дерева. Водночас фахівці застерігають, що такі зміни можуть впливати на природний баланс лагуни.

Нагадаємо, вчені з’ясували, що пінгвіни в зоопарках можуть старіти швидше, ніж їхні дикі родичі — навіть попри те, що загалом живуть довше. Причини такого парадоксу виявилися неочевидними і здивували дослідників.