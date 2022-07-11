У небі над Новою Зеландією з'явилася дивна червона дуга: вчені спантеличені

Астроном із Нової Зеландії сфотографував незвичайну червону дугу, яка з'явилася під час полярного сяйва в небі над цією країною з Південної півкулі.

Про те, що подібні явища існують, учені вже припускали, але тепер вони мають докази незвичайних явищ під час появи полярного сяйва. І це дає нову інформацію про те, що відбувається під час геомагнітних бур у навколоземному просторі.

Про це повідомляє Express.

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За словами вчених, червона дуга згодом перетворилася на стів — тонку біло-блакитну дугу, яку називають сильним збільшенням швидкості теплового випромінювання, і вперше це явище відкрили лише 2017 року.

Незважаючи на те, що обидві ці дуги можуть нагадувати звичайні полярні сяйва, насправді їх створюють інші фізичні процеси.

"Завдяки новому відкриттю ми отримали нову інформацію про складні взаємодії потоків сонячних частинок та атомів у верхніх шарах атмосфери Землі та виявили нові особливості фізичних процесів, що відбуваються у навколоземному просторі", — сказав вчений Мартініс.

Раніше стало відомо, що дуже яскравий метеор очевидці помітили над Веллінгтоном, Нова Зеландія. Ця подія тривала близько 10 секунд і супроводжувалася гучним гуркотом. Він залишив сліди на метеорологічних радарах, сейсмометрах і геостаціонарних супутниках.

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