У небі над Україною помітили дивні спалахи і "північне сяйво": що це було насправді

У небі над Україною вночі проти 3 травня помітили дивні спалахи та кольорове небо.
Причиною загадкового світіння над деякими областями України став другий ступінь носія ракети Falcon 9.
Про це повідомили The Alpha Centauri та компанія SpaceX у своїх соціальних мережах.
"Знову таємничі об’єкти в українському небі! Над деякими регіонами країни можна було побачити другий ступінь носія Falcon 9, який запустив два супутники WorldView Legion", – зазначили в The Alpha Centauri.
⚡️Знову таємничі об'єкти в українському небі!— The Alpha Centauri (@theACentauri) May 2, 2024
Над деякими регіонами країни можна було побачити другий ступінь носія Falcon 9, що запустив два супутники WorldView Legion. pic.twitter.com/eWvbx6bv2T
Пізніше сервіс показав і шлях запуску.
"Відповідно до траєкторії буде видно, що приблизно о 22:50 за Києвом другий ступінь Falcon 9 саме там, де цей об’єкт спостерігали на небі – на північному заході", – розповіли в The Alpha Centauri.
Своєю чергою, компанія SpaceX підтвердила розгортання двох супутників WorldView Legion.
"Розгортання перших двох супутників WorldView Legion підтверджено", – повідомили у SpaceX.
У деяких регіонах України мешканці бачили ще й північне сяйво. Однак причиною цього назвали сильну геомагнітну бурю на сонці.
Нагадаємо, уночі 1 травня в небі над Україною також бачили яскраві спалахи. Оскільки повітряна тривога оголошена не була, люди вирішили, що то метеорит. Що насправді було видно у небі України — читайте у матеріалі ТСН.ua.
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