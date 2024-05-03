У небі над Україною помітили дивні спалахи і "північне сяйво": що це було насправді

У небі над Україною вночі проти 3 травня помітили дивні спалахи та кольорове небо.

Причиною загадкового світіння над деякими областями України став другий ступінь носія ракети Falcon 9.

Про це повідомили The Alpha Centauri та компанія SpaceX у своїх соціальних мережах.

"Знову таємничі об’єкти в українському небі! Над деякими регіонами країни можна було побачити другий ступінь носія Falcon 9, який запустив два супутники WorldView Legion", – зазначили в The Alpha Centauri.

⚡️Знову таємничі об'єкти в українському небі!



Над деякими регіонами країни можна було побачити другий ступінь носія Falcon 9, що запустив два супутники WorldView Legion. pic.twitter.com/eWvbx6bv2T — The Alpha Centauri (@theACentauri) May 2, 2024

Пізніше сервіс показав і шлях запуску.

"Відповідно до траєкторії буде видно, що приблизно о 22:50 за Києвом другий ступінь Falcon 9 саме там, де цей об’єкт спостерігали на небі – на північному заході", – розповіли в The Alpha Centauri.

Своєю чергою, компанія SpaceX підтвердила розгортання двох супутників WorldView Legion.

"Розгортання перших двох супутників WorldView Legion підтверджено", – повідомили у SpaceX.

У деяких регіонах України мешканці бачили ще й північне сяйво. Однак причиною цього назвали сильну геомагнітну бурю на сонці.

Нагадаємо, уночі 1 травня в небі над Україною також бачили яскраві спалахи. Оскільки повітряна тривога оголошена не була, люди вирішили, що то метеорит. Що насправді було видно у небі України — читайте у матеріалі ТСН.ua.

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