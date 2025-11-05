У небі над Європою вибухнув уламок комети, що рухався зі швидкістю 81 000 км/год - подробиці (фото, відео)

Космос / © Pixabay

В атмосфері Землі стався яскравий спалах та потужний вибух, спричинений фрагментом комети, який увійшов у повітряний простір над Піренейським півостровом.

Про це пише видання IFLScience.

Інцидент трапився 2 листопада 2025 року о 20:41 за місцевим часом. Весь шлях боліда (яскравого метеора) від моменту входження в атмосферу до його вибуху було зафіксовано. Зйомку вдалося провести станції виявлення метеорів, розташованій в Касас-де-Мільян, Касерес, Іспанія. Ця станція є частиною мережі AllSky7 та знаходиться під управлінням Офісу планетарного захисту Європейського космічного агентства (ESA).

Аналіз даних показав, що космічний об’єкт увійшов в атмосферу під досить крутим кутом. Його перша фіксація відбулася на висоті 97 кілометрів (60 миль) над містом Лозан у центральній частині Португалії. Пролетівши близько 80 кілометрів (50 миль) через шари атмосфери, об’єкт рухався з колосальною швидкістю, яка, за оцінками, сягала 81 000 кілометрів на годину (50 300 миль на годину).

Зрозуміло, що така неймовірна швидкість зіштовхнулася із жорстким опором земної атмосфери. Внаслідок тертя скелясте тіло швидко розжарилося, досягнувши температури у тисячі градусів Цельсія, після чого вибухнуло на висоті 43 кілометри (26,7 миль).

Фахівці з Метеорної мережі Південно-Західної Європи (SWEMN — IAA-CSIC) вважають, що цей болід є фрагментом комети, який, на жаль для себе, перетнув орбіту Землі саме в той момент, коли наша планета там перебувала.

Ця подія сталася через годину після фіксації іншого, непов’язаного метеора в тій самій місцевості. Дослідники вважають їх траєкторії надто різними, щоб мати спільне походження.

Цей період року, зокрема 2 листопада, був піком метеорного потоку Південні Тауриди, відомого своїми яскравими метеорами, які навіть отримали назву «Вогняні кулі Хелловіну». Однак, попри сезон, мережа SWEMN вказала на можливу орбіту цього конкретного уламка. Судячи з неї, болід не відповідає орбіті Таурид, а, ймовірно, є скинутим шматком іншої комети.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що загадковий міжзоряний об’єкт 3I/ATLAS зробив те, чого не передбачав жоден вчений.