У небі з’явиться дивний трикутник зі світла: коли і як побачити явище

Незвичне явище — зодіакальне світло — можна буде побачити в небі з 16 лютого до кінця місяця. Це світіння у вигляді трикутника буде видно незабаром після заходу Сонця на заході та південному заході, якщо небо буде досить темним, а Місяць не буде відбивати багато світла.

Про це повідомило видання Live Science.

Зодіакальне світло виникає через розсіювання сонячного світла частинками пилу, що перебувають між Землею та Сонцем. Ці частинки, що обертаються в тій самій площині, що й планети, відображають сонячне світло, створюючи характерний трикутник на небі. Явищу дали назву через те, що воно завжди спостерігається на тлі зодіакальних сузір'їв — сузір'їв, розташованих вздовж видимого шляху серед зірок, який має Сонце протягом року із Землі.

Досі вчені вважали, що пил, який створює це світло, утворюється завдяки часткам, що відділяються від комет при їхньому наближенні до Сонця, коли їхня крижана поверхня тане. Також існувала думка, що зіткнення астероїдів породжують пил, який спричиняє зодіакальне світло. Однак у 2020 році дослідження космічного апарата "Юнона" показало, що більша частина цього пилу була викинута з Марса, зокрема під час пилових бур.

Найкраще зодіакальне світло буде видно в лютому, оскільки перед весняним рівноденням, яке відбудеться 20 березня цього року, екліптика різко нахиляється до горизонту в Північній півкулі.

Нагадаємо, Китай і США посилюють спостереження за астероїдом 2024 YR4, який може зіткнутися із Землею 2032 року.

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