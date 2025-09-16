ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
99
Час на прочитання
2 хв

У Нідерландах знайшли унікальну римську лампу (фото)

Археологи знайшли римську олійну лампу з маскою, якій майже 1800 років. Знахідка прикрашена маскою та перебуває у винятковому стані.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Римська масляна лампа. Фото: Gemeente Land van Cuijk

Римська масляна лампа. Фото: Gemeente Land van Cuijk

В Нідерландах у місті Кейк археологи виявили римську олійну лампу віком близько 1800 років. Виріб оздоблений маскою й зберігся у винятково доброму стані, що робить його знахідкою музейного рівня.

Про це повідомило видання Arkeonews.

Артефакт підняли під час розкопок, де з червня тривають дослідження давнього римського некрополя. Це поховання вже називають найбільшим у Брабанті: на площі 1,6 гектара виявлено понад 70 могил із монетами, вазами, прикрасами та предметами побуту.

Муніципальний археолог Йохан ван Кампен пояснив, що лампа мала символічне значення — за римською традицією її клали до могили, щоб вона «несла світло в темряву» та супроводжувала покійного у загробному житті. Особливою цінністю є орнамент виробу, адже подібні прикраси в Нідерландах трапляються надзвичайно рідко.

Некрополь у Кейку був частиною римського поселення Цеуклум, розташованого на річці Маас між Маастрихтом і Неймегеном. Воно відігравало важливу роль у торгівлі та культурних контактах у Римській імперії.

Дослідників вразив стан артефактів: багато речей залишилися неушкодженими завдяки поховальним звичаям. Предмети обережно клали в могили й засипали піском, що дозволило їм пролежати в землі століттями.

Наразі археологи дослідили лише близько 15% території. За попередніми оцінками, площа некрополя може сягати 6 гектарів, тому науковці очікують ще масштабніших відкриттів.

«Кожна лопата, яку ми вкопуємо в землю, відкриває нову історі. Через ці предмети ми бачимо не лише ритуали мертвих, а й багатство та культурні зв’язки живих», — розповів муніципальний археолог Йохан ван Кампен.

Він наголосив, що знахідки відображають не лише поховальні ритуали, а й рівень добробуту та культурні зв’язки мешканців регіону у часи Римської імперії.

Нагадаємо, вчені виявили скам’янілі рештки динозавра, які збереглися настільки добре, що створюють враження живої істоти. Це відкриття змусило науковців по-новому поглянути на процес скам’яніння, який зазвичай передбачає заміну органічних тканин мінералами.

Дата публікації
Кількість переглядів
99
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie