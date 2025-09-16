У Нідерландах знайшли унікальну римську лампу (фото)

Римська масляна лампа. Фото: Gemeente Land van Cuijk

В Нідерландах у місті Кейк археологи виявили римську олійну лампу віком близько 1800 років. Виріб оздоблений маскою й зберігся у винятково доброму стані, що робить його знахідкою музейного рівня.

Про це повідомило видання Arkeonews.

Артефакт підняли під час розкопок, де з червня тривають дослідження давнього римського некрополя. Це поховання вже називають найбільшим у Брабанті: на площі 1,6 гектара виявлено понад 70 могил із монетами, вазами, прикрасами та предметами побуту.

Муніципальний археолог Йохан ван Кампен пояснив, що лампа мала символічне значення — за римською традицією її клали до могили, щоб вона «несла світло в темряву» та супроводжувала покійного у загробному житті. Особливою цінністю є орнамент виробу, адже подібні прикраси в Нідерландах трапляються надзвичайно рідко.

Некрополь у Кейку був частиною римського поселення Цеуклум, розташованого на річці Маас між Маастрихтом і Неймегеном. Воно відігравало важливу роль у торгівлі та культурних контактах у Римській імперії.

Дослідників вразив стан артефактів: багато речей залишилися неушкодженими завдяки поховальним звичаям. Предмети обережно клали в могили й засипали піском, що дозволило їм пролежати в землі століттями.

Наразі археологи дослідили лише близько 15% території. За попередніми оцінками, площа некрополя може сягати 6 гектарів, тому науковці очікують ще масштабніших відкриттів.

«Кожна лопата, яку ми вкопуємо в землю, відкриває нову історі. Через ці предмети ми бачимо не лише ритуали мертвих, а й багатство та культурні зв’язки живих», — розповів муніципальний археолог Йохан ван Кампен.

Він наголосив, що знахідки відображають не лише поховальні ритуали, а й рівень добробуту та культурні зв’язки мешканців регіону у часи Римської імперії.

