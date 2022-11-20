У Норвегії археологи на дні озера знайшли корабель віком понад 700 років

Вчені вважають, що це був корабель вікінгів.

Археологи в Норвегії під час обстеження однієї з водойм помітили корабель на дні. Вважається, що його вік може досягати понад 700 років.

Про це пише Science Norway.

Підводний апарат зміг виявити уламки корабля на глибині 410 метрів. Судно має 10 метрів завдовжки та 2,5 метра завширшки.

Один із дослідників Ойвінд Одегорд припустив, що корабель уже перебував на дні. Можливо, внаслідок зіткнення із чимось. Також зауважили, що деякі елементи металу стали іржавіти. Попередньо національні ЗМІ оголосили, що це є корабель вікінгів.

Археологи зазначили, що на початку ХІІ-ХІІІ ст. на Мйосі відбувалися величезні морські битви. Також у цей час перевозили різноманітні товари із сучасного Осло.

Затонулий корабель планують підняти. Однак за допомогою роботів це буде надскладне завдання. Вчені також намагалися отримати більше якісних знімків, але не змогли через сильну течію.

Раніше стало відомо, що біля узбережжя Хорватії, дослідники виявили збережений корабель віком 2000 років.

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