У Норвегії під час будівництва випадково натрапили на поховання епохи вікінгів

Дату могили встановлено на основі артефактів, які в ній перебували.

Археологи виявили поховання епохи вікінгів, що містить залишки щита та кілька могил під час попередніх робіт для будівництва будинку в Осло.

Про це пише Heritage Daily.

Дослідники розкопали фрагменти посудини з мильного каменю, пряжку, кельтську брошка, ножі, серп, металеву накладку з середини щита. Такі накладки використовувалися для кріплення ручки щита, а також для відбиття ударів.

Дослідники вважають, що це поховання належить чоловікові.

"Наразі дату могили встановлено на основі артефактів, які в ній перебували. Цей тип брошки зі сферами почав з’являтися приблизно 850 року нашої ери і став поширеним після 10 століття нашої ери", - зазначила Маріанна Бугге Кремер, археологиня з Управління культурною спадщиною муніципалітету Осло.

Це перша могила вікінгів в Осло, багата артефактами, яку розкопали археологи. Але багато об’єктів, які можна пов’язати з могилами вікінгів, протягом багатьох років знайшли, зокрема, будівельники в Осло.

Нагадаємо, під час дослідження в затоці Абу-Кір, неподалік єгипетського міста Олександрія, вчені виявили затонулий давньогрецький корабель. Судно було повне скарбів, що сягають епохи Птолемеїв — династії правителів Єгипту IV-I століть до н.е.

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