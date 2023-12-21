У Норвегії виявили найстаріше корабельне поховання: воно переписує історію вікінгів

Необхідні додаткові дослідження, щоб скласти повну картину того, як могло виглядати судно та його призначення.

Археологи виявили у Норвегії, імовірно, найстаріше відоме корабельне поховання в країні — його датували приблизно 700 роком нашої ери, що на століття випереджає епоху вікінгів.

Про це пише Live Science.

Рештки великого корабля знайдені північніше подібних відомих знахідок молодшого віку, що вказує на поширеність та розвиненість мореплавства на великих частинах Норвегії ще задовго до вікінгів.

Радіовуглецеве датування вказало, що корабель приблизно на століття випереджав епоху вікінгів, яку обмежують 793-1066 роками. Науковці не знають, яким був корабель у кургані та кому він належав, зокрема через те, що низка артефактів та кісток з поховання були втрачені ще на початку минулого століття. Кораблі, відомі з регіону археологам, використовувалися для бою, однак зважаючи на активну торгівлю вже у той час, не виключено, що древні норвежці мали судна й для перевезення вантажів.

Місцеві записи свідчать про те, що це місце неодноразово розкопували протягом XVIII століття. Тоді дослідники знайшли частину стіни, залізні цвяхи, бронзовий чайник, кістки тварин, шар деревного вугілля і сидячий скелет із мечем. Проте у 1920-х роках усі ці предмети були втрачені.

Однак нове дослідження деревини та заклепок змушує археологів переглянути історію корабельних поховань у цьому регіоні.

"Відкриття було зроблено північніше, ніж багато раніше відомих монументальних поховань кораблів. Це також говорить нам, що морські знання та контакти на великих територіях були стандартними задовго до епохи вікінгів", – вважають дослідники.

Нагадаємо, майже 300 срібних монет, яким, як вважають, понад 1000 років, були знайдені поблизу фортеці вікінгів на північному заході Данії.

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