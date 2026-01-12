У Норвегії знайшли 800‑річну прикрасу: який вигляд вона має (фото)

Прикраса / © popsci.com

У Норвегії, в місті Тонсберг, яке вважається найстарішим у країні, археологи знайшли золотий перстень віком понад 800 років із великим синім каменем у центрі.

Про знахідку повідомила археологиня Лінда Осхейм із Норвезького інституту культурної спадщини (NIKU), пише видання Popular Science.

Знахідка була зроблена минулого літа під час розкопок у південно-східному Тонсберзі. Археологиня зазначила, що, вперше побачивши перстень у ґрунті, не могла повірити, що це золото, адже навіть після століть у землі воно зберегло характерний блиск.

Перстень невеликого розміру і, ймовірно, належав жінці високого соціального статусу. Він прикрашений філігранною роботою та великим синім каменем, який поки що досліджують — це може бути як сапфір, так і кольорове скло.

Археологи визначили приблизний вік персня завдяки стратиграфії: шар, у якому його виявили, знаходиться під шаром, датованим 1167–1269 роками, що робить прикрасу старшою за цей період.

Відкриття персня важливе для розуміння соціальної структури раннього Тонсберга. Хоча вважають, що багаті жителі переважно мешкали в інших частинах міста, знахідка свідчить, що вони також відвідували район розкопок, де переважно проживали ремісники та прості городяни. Не виключено, що власниця персня була приїжджою з верхівки суспільства.

Дослідники підкреслюють, що прикраса може бути імпортованою, що відкриває нові дані про зв’язки Норвегії з іншими регіонами Європи у середньовіччі. Команда археологів продовжує вивчати синій камінь, щоб остаточно визначити його походження та цінність.

