Поховання жінки-вікінга та собаки. Фото: Музей Арктичного університету Норвегії

Археологи на півночі Норвегії виявили рідкісне поховання: жінку-вікінга, яку поклали в невеликий човен разом із собакою. Могила пролежала під шаром ґрунту понад тисячу років і відкрила нові деталі про соціальний статус, побут і стосунки людей та тварин у той час.

Про це повідомило видання earth.com.

Поховання знайдено на острові Сенья та датується приблизно 900–950 роками нашої ери — періодом розквіту епохи вікінгів. Тіло жінки було розміщене всередині дерев’яного човна завдовжки близько 5,5 метра, який колись ходив фіордами. Дошки судна давно зітліли, але темний відбиток корпусу лишився у піску.

Знахідку почали досліджувати після того, як у 2023 році два любителі металошукачі натрапили на сигнал і відкопали овальні бронзові брошки та людські кістки. Подальші розкопки довели: це — човнова могила, форма поховання, що традиційно свідчила про високий статус людини.

Очолювала роботу археологиня Аня Рот Ніємі з Музею Арктичного університету Норвегії. Її команда виявила на грудях жінки дві вишукані брошки зі срібною інкрустацією, а поруч — металевий кулон, намистини та інструменти: залізний серп, точильний камінь, веретено та ткацький предмет із китової кістки. Це свідчить, що жінка могла поєднувати хатні ремесла й сільське господарство.

У нижній частині човна лежав повний скелет невеликого собаки. Такі поховання відомі серед еліт Північної Європи та вказують на глибокий зв’язок між людьми та тваринами.

Артефакти та кістки вилучили в ґрунтових блоках для подальшого лабораторного аналізу. Дослідники планують визначити вік жінки, її стан здоров’я, раціон і навіть регіон де минуло її дитинство. Аналіз решток собаки допоможе встановити його роль у господарстві — чи був він мисливським помічником, сторожем або компаньйоном.

Поруч знайшли ще одну овальну брошку, що може свідчити про наявність більшого кладовища.

