У нових iPhone 17 виявили проблему, яка зводить користувачів з розуму

iPhone 17 / © Apple Hub

Реклама

Незважаючи на високу оцінку камери та продуктивності, остання лінійка iPhone 17 зіткнулася з масовою хвилею невдоволення, що може перерости у повноцінний скандал. За словами користувачів, найдратівливішою проблемою топових смартфонів є критичні збої зі стільниковим зв'язком та Wi-Fi.

Про це пише SlashGear.

Урвища дзвінків та втрачений сигнал

Власники iPhone 17 повідомляють про проблеми у всіх операторів (AT&T, Verizon та інші). Серед найбільш частих скарг:

Реклама

Урвища дзвінків та пропущені повідомлення.

Труднощі з прийомом сигналу навіть у зонах, де інші телефони працюють стабільно.

Проблеми з Wi-Fi: розрив з'єднання одразу після розблокування пристрою.

Ситуація настільки серйозна, що представники служби підтримки Apple визнають наявність проблеми у розмовах із користувачами, хоча публічно компанія неохоче підтверджує її масштаб.

Нова "Antennagate": різниця в деталях

Проблема з підключенням є знайомою для Apple: 2010 року скандал "Antennagate" виник, коли iPhone 4 втрачав сигнал, якщо його тримати певним чином. Тоді Стів Джобс відповів: "Просто не тримайте його так".

Цього разу проблема, ймовірно, не пов'язана з тим, як власники тримають телефон. Хоча iPhone 17 Pro використовує цілісний алюмінієвий корпус, що може перешкоджати сигналу, проблеми також виникають на абсолютно різних моделях, включаючи iPhone Air та базовий iPhone 17.

Можливі причини та рішення

Причина збоїв наразі невідома, але експерти розглядають кілька факторів:

Реклама

Програмне забезпечення (iOS 26). Найімовірніша причина. Нова iOS 26 є повною візуальною переробкою інтерфейсу, і такі зміни неминуче супроводжуються помилками. Новий бездротовий чіп Apple N1. Це перший бездротовий чіп власної розробки Apple, і він може бути джерелом проблеми. Оновлена антена. Apple впровадила в лінійку iPhone 17 оновлену антенну систему.

Що робити? Найкращим рішенням наразі є очікування оновлення iOS 26.1, яке вже перебуває на стадії бета-тестування. Повідомляється, що ця бета-версія вже вирішила проблеми з підключенням принаймні для одного користувача.

Тим часом, власникам iPhone 17 радять спробувати перезавантажити пристрій або звернутися до Apple Store для отримання консультації, оскільки проблеми є значною мірою визнаними компанією.