У п'ятницю зранку Twitter почне звільнення працівників - Reuters

У компанії назвали низку звільнень становленням на "здоровий шлях"

Компанія Twitter у п'ятницю проведе скорочення штату працівників, про рішення звільнити того чи іншого співробітника буде оголошено до 9 ранку за тихоокеанським часом.

Про це повідомляє видання Reuters, з посиланням на відповідний лист від компанії.

У листі вказується, що офіси компанії будуть тимчасово закриті, а доступ до всіх бейджів буде призупинено, щоб "допомогти забезпечити безпеку кожного співробітника, а також систем Twitter і клієнтів".

Також у листі Twitter вказується, що метою скорочення є мета поставити компанію на "здоровий шлях".

"Ми пройдемо через складний процес скорочення нашої глобальної робочої сили в п'ятницю", - йдеться у листі.

Нагадаємо, раніше новий власник Twitter Ілон Маск наказав провести скорочення по всій компанії, причому деякі команди будуть скорочені більше, ніж інші.

Крім того, ми раніше інформували, що Ілон Маск заявив, що придбав Twitter, оскільки хоче створити цифрову платформу для обговорення широкого спектра думок.