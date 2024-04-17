У пацюків виявили майже людські здібності — дивовижне дослідження

Група китайських вчених стверджує, що в ході експерименту отримала докази наявності дискретного почуття числа у пацюків. Результати дослідження демонструють важливу тваринну модель, яку може бути використано для подальшого вивчення нейронних основ математичних здібностей у людей.

Про це повідомляється на сайті Міського університету Гонконгу.

Почуття числа – одна з ключових здібностей тварин, за допомогою якої вони сприймають навколишній світ, що збільшує їхні шанси на виживання. У людей почуття числа є важливою когнітивною здатністю та основою для математичних здібностей, що притаманні людському інтелекту. Проте деякі люди з нормальним інтелектом (3-7% населення) не здатні опанувати навіть елементарні математичні навички. Така особливість мозкової діяльності отримала у медицині назву дискалькулія.

В рамках дослідження вчені створили умови, які дозволяли тваринам зосередитися лише на цифрах і не відволікатися на сторонні подразники. Пацюків, які на початку експерименту не мали жодних знань про числа, навчали звукам, що представляють два або три числа. В результаті у тварин розвинулося почуття числа, яким вони користувалися при виборі харчової винагороди, орієнтуючись на кількість звукових сигналів.

"Коли ми блокували певну частину мозку пацюків, яку називають задньою тім'яною корою, порушувалася їхня здатність розуміти числа, але не почуття величини. Це говорить про те, що в мозку пацюків є особлива область для роботи з числами. Фактично, це перша наукова демонстрація того, що щури здатні розрізняти і класифікувати три різні числа в одному тесті, що перевершує просте кількісне порівняння", – пояснив результати дослідження нейробіолог Юнг Вінг-хо.

Результати цього дослідження можуть стати підґрунтям для пошуку методів лікування людей з дискалькулією, а також будуть корисними для розвитку штучного інтелекту.

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