У ПАР знайшли тваринку, яка вважалася вимерлою: який вигляд вона має (фото)

Науковці наголошують, що цей вид тварин не був офіційно помічений від 1936 року.
Вперше за майже 100 років у Південній Африці знайшли сліпого золотого крота де Вінтона, який вважався вимерлим.
Про це пише CNN, посилаючись на дослідження, опубліковане у науковому журналі Biodiversity and Conservation.
Відповідно до інформації, після дворічних пошуків, використовуючи зразки ДНК і собаку-шукача, команда природоохоронців і генетиків з Фонду зникаючих диких тварин (EWT) і Університету Преторії успішно знайшли серед піщаних дюн на північному заході крота Де Вінтона.
Науковці наголошують, що цей вид тварин не був офіційно помічений з 1936 року, а до цього його можна було знайти лише в невеликому регіоні Порт-Ноллот на північному Кейпі.
Розміром із мишу чи хом’яка та з мерехтливою шерстю, що імітує пісок, їх важко помітити навіть у найкращі погодні умови. Крім того, вони живуть у важкодоступних норах, рідко залишають за собою тунелі та мають гострий чутливий слух, який виявляє рухи над землею.
Генетики намагалися знайти тваринку, покладаючись на зразки ДНК навколишнього середовища, яку тварини виділяють під час переміщення в навколишньому середовищі, наприклад клітини шкіри, волосся або фекалії.
Під час експедиції у червні 2021 року команда науковців досліджувала до 18 кілометрів на день. Допомагав їм у цьому собака на ім’я Джессі. Вчені зібрали понад 100 зразків ґрунту з ділянок уздовж північно-західного узбережжя ПАР. З цього вони визначили, що в цьому районі присутні кілька видів золотого крота. І відтоді почали пошуки де Вінтона.
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