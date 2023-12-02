У ПАР знайшли тваринку, яка вважалася вимерлою: який вигляд вона має (фото)

Науковці наголошують, що цей вид тварин не був офіційно помічений від 1936 року.

Вперше за майже 100 років у Південній Африці знайшли сліпого золотого крота де Вінтона, який вважався вимерлим.

Про це пише CNN, посилаючись на дослідження, опубліковане у науковому журналі Biodiversity and Conservation.

Відповідно до інформації, після дворічних пошуків, використовуючи зразки ДНК і собаку-шукача, команда природоохоронців і генетиків з Фонду зникаючих диких тварин (EWT) і Університету Преторії успішно знайшли серед піщаних дюн на північному заході крота Де Вінтона.

Науковці наголошують, що цей вид тварин не був офіційно помічений з 1936 року, а до цього його можна було знайти лише в невеликому регіоні Порт-Ноллот на північному Кейпі.

Розміром із мишу чи хом’яка та з мерехтливою шерстю, що імітує пісок, їх важко помітити навіть у найкращі погодні умови. Крім того, вони живуть у важкодоступних норах, рідко залишають за собою тунелі та мають гострий чутливий слух, який виявляє рухи над землею.

Золотий кріт де Вінтона. Фото: Nicky Souness/re:wild

Генетики намагалися знайти тваринку, покладаючись на зразки ДНК навколишнього середовища, яку тварини виділяють під час переміщення в навколишньому середовищі, наприклад клітини шкіри, волосся або фекалії.

Під час експедиції у червні 2021 року команда науковців досліджувала до 18 кілометрів на день. Допомагав їм у цьому собака на ім’я Джессі. Вчені зібрали понад 100 зразків ґрунту з ділянок уздовж північно-західного узбережжя ПАР. З цього вони визначили, що в цьому районі присутні кілька видів золотого крота. І відтоді почали пошуки де Вінтона.

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