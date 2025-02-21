У парку знайшли "шерстистого диявола": що це таке (фото)

Дослідники наголошують на важливості збереження цього виду, оскільки він може мати потенційні лікувальні властивості.

Національний парк Біг-Бенд у Техасі 2024 року представив особливо рідкісну рослину – "шерстистого диявола". Це перший новий рід і вид рослин, які були виявлені у цьому парку від 1976 року.

Про це повідомляє iflscience.com.

Новий вид рослин отримав запропоновану загальну назву "шерстистий диявол": "шерстистий" – через пухнастий вигляд, а "диявол" – через дві червоні променеві квітки, що нагадують роги, і близькість до місцевості, відомої як "Лігво Диявола".

Наукова назва рослини Ovicula biradiata також відображає схожі теми. Ovicula походить від латинського слова "маленька вівця"; це має сенс, з огляду на її пухнастість, а також те, що в Біг-Бенді мешкає знакова пустельна товсторога вівця. Biradiata, зі свого боку, означає "бірадіальний" і вказує на дві майже симетричні променеві квітки.

Рослину вперше помітила у спекотному пустельному ландшафті парку в березні 2024 року волонтерка парку Деб Менлі, яка завантажила її фото до iNaturalist. Рослина зацікавила команду ботаніків, які отримали дозвіл від адміністрації парку зібрати більше зразків.

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Вивчаючи рослину, вони визначили, що це щось досить несподіване – соняшник.

"О. biradiata є членом сімейства соняшникових, хоча на перший погляд не схожий на своїх родичів у формі сонячних променів", – сказав доктор Ісаак Ліхтер Марк, відповідальний автор дослідження, що описує новий вид.

Еколог не помиляється – швидкий погляд на "шерстистого диявола" створює враження, ніби хтось намагався зробити квітку з пухнастих частин кактуса. Однак зовнішність може бути оманливою, і саме тут на допомогу приходить генетика.

"Після секвенування її ДНК і порівняння з іншими зразками в гербарії [Каліфорнійської академії наук] ми виявили, що ця маленька пухнаста рослина є не лише новим видом у групі соняшникових, але й настільки відрізняється від своїх найближчих родичів, що заслуговує на створення абсолютно нового роду", – пояснив Ліхтер Марк.

Востаннє новий рід рослин було задокументовано у національному парку США майже 50 років тому, коли в Національному парку "Долина Смерті" відкрили чагарник Dedeckera eurekensis, відомий як липневий золотар.

Але, хоча "шерстистого диявола" вдалося знайти зовсім нещодавно, є ймовірність, що він уже перебуває під загрозою зникнення.

"Через зміну клімату, яка робить пустелі гарячішими та сухішими, високо спеціалізовані рослини, такі як "шерстистий диявол", опиняються на межі вимирання. Ми спостерігали цю рослину лише у трьох вузьких місцях на північному краю парку, і можливо, що ми задокументували вид, який уже зникає", – розповів Ліхтер Марк.

Саме тому точне місце розташування "шерстистого диявола" тримають у таємниці, щоб команда встигла ретельніше вивчити рослину та визначити, чи варто вносити її до списку Закону про види, що зникають.

Забезпечення збереження рослини важливе з кількох причин, але особливо команда зазначає, що є ймовірність, що "шерстистий диявол" може мати лікувальні властивості.

"Під мікроскопом ми помітили специфічні залози, які відомі наявністю сполук з протираковими та протизапальними властивостями в інших рослинах родини соняшникових", – сказала співавторка Кеїлі Перальта.

"Хоча для визначення цих властивостей потрібні подальші дослідження, це відкриття підкреслює потенційні знання, які ми можемо отримати, зберігаючи біорізноманіття рослин у крихких екосистемах пустель", – додала вона.

Нагадаємо, жителька Великої Британії знайшла рідкісний гриб "пальці диявола", який має запах гнилої плоті та вигляд "руки, що протягується з могили".