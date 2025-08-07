ТСН у соціальних мережах

У печері біля Мертвого моря знайшли стародавній напис про смерть: що за ним стоїть

Археологи виявили в печері біля Ейн-Геді унікальний напис арамейською, ймовірно залишений під час повстання Бар-Кохби. Поряд — чотири римські мечі в чудовому стані.

У печері біля Мертвого моря знайшли рідкісний напис часів повстання Бар-Кохби

У печері біля Мертвого моря знайшли рідкісний напис часів повстання Бар-Кохби / © Times of Israel

В Ізраїлі зробили унікальну археологічну знахідку — в одній із печер Юдейської пустелі неподалік Ейн-Геді виявили арамейський напис віком приблизно 1900 років. Його, ймовірно, залишили єврейські повстанці під час антиримського повстання Бар-Кохби у II столітті н.е.

Про це пише видання The Times of Israel.

Доктор Асаф Гайєр досліджує печеру недалеко від національного парку Ейн-Геді в районі Мертвого моря. / © The Times of Israel

Доктор Асаф Гайєр досліджує печеру недалеко від національного парку Ейн-Геді в районі Мертвого моря. / © The Times of Israel

Про відкриття оголосили ізраїльські дослідники на Всесвітньому конгресі юдаїстів у Єрусалимі. Як повідомив археолог Асаф Гайєр, перший рядок напису містить фразу: “Авва з Набурії загинув”. Решта рядків частково розшифровані: дослідники змогли прочитати окремі слова, зокрема “на нас”, “він взяв” і ”the”.

Напис виявили на нижній частині сталактиту в печері, яка вже була відома науковцям — у 1970-х роках там зафіксували фрагментарний чорнильний напис доби Першого Храму. 2023 року вчені провели мультиспектральну зйомку з метою зчитування невидимих фрагментів — і несподівано знайшли новий, раніше невідомий текст.

У печері біля Мертвого моря знайшли рідкісний напис. / © The Times of Israel

У печері біля Мертвого моря знайшли рідкісний напис. / © The Times of Israel

Разом із написом дослідники також натрапили на чотири римські мечі, які чудово збереглися, та монету часів Бар-Кохби. Це дозволяє припустити, що напис може датуватися саме періодом повстання між 132–135 роками н.е., хоча остаточної впевненості немає.

За словами Гайєра, такі знахідки — велика рідкість. “Напис із чотирьох рядків із повноцінним змістом — майже нечуване явище. Зазвичай ми знаходимо лише окремі слова або імена”, — пояснив він.

Також археологи знайшли один із 1900-річних римських мечів-спати, захований, ймовірно, єврейськими повстанцями. / © The Times of Israel

Також археологи знайшли один із 1900-річних римських мечів-спати, захований, ймовірно, єврейськими повстанцями. / © The Times of Israel

Напис має розмір приблизно 8 на 3,5 см і виконаний квадратним єврейським шрифтом, який використовують і сьогодні в сучасному івриті. Дослідники вважають, що автор намагався зробити каліграфічний напис, але йому це не вдалося — можливо, через складну поверхню сталактиту або брак відповідної підготовки.

Хоча в самій печері сувої не виявили, поблизу знаходили фрагменти текстів, які могли належати до схованок повстанців Бар-Кохби. Вчені продовжують дослідження у цьому районі, сподіваючись знайти більше слідів цього історичного періоду.

Нагадаємо, раніше в Ізраїлі археологи виявили руїни, які, на їхню думку, колись були місцем зберігання Ковчега Завіту — священної золоченої скрині, описаної в Біблії.

