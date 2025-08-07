- Дата публікації
-
Категорія
Наука та IT
- Кількість переглядів
- 385
- Час на прочитання
- 2 хв
У печері біля Мертвого моря знайшли стародавній напис про смерть: що за ним стоїть
Археологи виявили в печері біля Ейн-Геді унікальний напис арамейською, ймовірно залишений під час повстання Бар-Кохби. Поряд — чотири римські мечі в чудовому стані.
В Ізраїлі зробили унікальну археологічну знахідку — в одній із печер Юдейської пустелі неподалік Ейн-Геді виявили арамейський напис віком приблизно 1900 років. Його, ймовірно, залишили єврейські повстанці під час антиримського повстання Бар-Кохби у II столітті н.е.
Про це пише видання The Times of Israel.
Про відкриття оголосили ізраїльські дослідники на Всесвітньому конгресі юдаїстів у Єрусалимі. Як повідомив археолог Асаф Гайєр, перший рядок напису містить фразу: “Авва з Набурії загинув”. Решта рядків частково розшифровані: дослідники змогли прочитати окремі слова, зокрема “на нас”, “він взяв” і ”the”.
Напис виявили на нижній частині сталактиту в печері, яка вже була відома науковцям — у 1970-х роках там зафіксували фрагментарний чорнильний напис доби Першого Храму. 2023 року вчені провели мультиспектральну зйомку з метою зчитування невидимих фрагментів — і несподівано знайшли новий, раніше невідомий текст.
Разом із написом дослідники також натрапили на чотири римські мечі, які чудово збереглися, та монету часів Бар-Кохби. Це дозволяє припустити, що напис може датуватися саме періодом повстання між 132–135 роками н.е., хоча остаточної впевненості немає.
За словами Гайєра, такі знахідки — велика рідкість. “Напис із чотирьох рядків із повноцінним змістом — майже нечуване явище. Зазвичай ми знаходимо лише окремі слова або імена”, — пояснив він.
Напис має розмір приблизно 8 на 3,5 см і виконаний квадратним єврейським шрифтом, який використовують і сьогодні в сучасному івриті. Дослідники вважають, що автор намагався зробити каліграфічний напис, але йому це не вдалося — можливо, через складну поверхню сталактиту або брак відповідної підготовки.
Хоча в самій печері сувої не виявили, поблизу знаходили фрагменти текстів, які могли належати до схованок повстанців Бар-Кохби. Вчені продовжують дослідження у цьому районі, сподіваючись знайти більше слідів цього історичного періоду.
