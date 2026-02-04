У печері Нової Зеландії знайшли "загублений світ": що відомо про відкриття вчених

Печера в Новій Зеландії. Фото: Тревор Уорті

У Новій Зеландії палеонтологи виявили у стародавній печері унікальну колекцію скам’янілостей, яка допомагає відновити цілий «втрачений том» природної історії країни.

Про це повідомило видання Discoverwildlife.

Під час дослідження печери Moa Eggshell Cave на Північному острові вчені знайшли рештки птахів та земноводних віком від 1 до 1,5 мільйона років. Серед них — 12 вимерлих видів птахів і чотири види жаб, які досі не були відомі науці.

За словами палеонтолога Тревора Ворті з Університету Фліндерса, ці знахідки показують, що давні новозеландські ліси були домівкою для значно більш різноманітної фауни, ніж вважалося раніше. Частина цих видів зникла задовго до прибуття людини — приблизно мільйон років тому — через потужні вулканічні виверження та різкі кліматичні зміни.

Одне з ключових відкриттів — новий вид папуги Strigops insulaborealis, давній родич какапо. Якщо сучасний какапо не здатний літати та має сильні ноги для лазіння, то його предок мав значно слабші кінцівки, що може свідчити про інший спосіб життя — можливо, навіть здатність до польоту. Вчені наголошують: потрібні додаткові дослідження, щоб підтвердити цю гіпотезу.

У тій самій печері знайшли і вимерлого родича такахе — рідкісного нелітаючого птаха, що нині перебуває під загрозою зникнення. Також виявили невідомий раніше вид голуба, близького до австралійських бронзокрилих голубів.

Старший куратор Кентерберійського музею Пол Скофілд назвав відкриття не просто «втраченим розділом», а «цілим відсутнім томом» історії природи Нової Зеландії.

