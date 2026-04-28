У печері США знайшли гігантський наскельний малюнок: відкриття може змінити історію американців

У печері США знайшли гігантський наскельний малюнок

Археологи виявили величезний триметровий малюнок глибоко в печері в Алабамі. Вони віднайшли масивні наскельні малюнки, які залишалися невидимими протягом століть.

Про це пише Daily Galaxy.

Монументальний витвір мистецтва завдовжки 3 метри, написаний глиною, тепер є найвідомішим зображенням корінних народів у печерах США. Саме такий малюнок знайшли в печері в Алабамі. Відкриття змогли зробити за допомогою передової 3D-візуалізації. Вона і змогла виявити приховані мистецтва.

Археологи визначили, що це та низка інших зображень датуються приблизно 1000 років тому. В останньому дослідженні йдеться, що цей малюнок був прихований через надзвичайно низьку стелю печери.

Унікальний глиняний малюнок знайшли у печері, що має назву «19-та безіменна печера». Давно було відомо, що саме в ній є велика концентрація наскельного живопису корінних американців.

Дослідники кажуть, що ці малюнки мали глибоке духовне значення для корінних громад Південного Сходу. Раніше тут знайшли малюнок триметрової гримучої змії, яка, за теоріями дослідників, вважалася священною серед корінних народів регіону.

Нові дані спростовують старі уявлення про те, що раніше в печерах південного сходу не було задокументовано великих зображень.

«Ці зображення є унікальними, бо досі у нас не було великих фігур із цього регіону. І це змінює наше уявлення про те, що може бути в цих печерах», — поділився професор Університету Теннессі Ян Сімек.

3D-технології дозволяють розкрити те, чого не видно людському оку. Для виявлення цих зображень дослідники використовували фотограмметрію. Їм довелося поєднати сотні фотографій у навігаційну 3D-модель.

Цифрова реконструкція змогла виявити п’ять раніше невідомих великих гліфів. Так, новітні технології полегшують дослідження давніх часів.

Печера №19 сягає довжини у 5 кілометрів. Її вперше знайшли у 1998 році. У системах вірувань корінних народів Південного Сходу печери асоціювалися з підземним світом, а земляні кургани — з верхнім світом. Такі відкриття, переконані дослідники, можуть пролити світло на історію корінних американців.

