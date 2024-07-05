У печері виявили найстаріший малюнок, якому 51 200 років – що на ньому зображено (фото)

Його досліджували за допомогою нової техніки.
В індонезійській печері було знайдено найстаріший з відомих малюнків у світі, що збереглися.
Про це повідомляє New York Post.
Малюнок, на якому зображено трьох людиноподібних фігур, що взаємодіють із дикою свинею, було виявлено у вапняковій печері під назвою Леанг Карампуанг на острові Сулавесі. На думку археологів, зображенню не менше 51 200 років.
Міжнародна група вчених, до якої увійшли дослідники з австралійського Університету Гріффіта, опублікувала свої захопливі результати у журналі Nature.
"Люди, ймовірно, розповідали історії набагато довше, ніж 51 200 років, але оскільки слова не скам'яніють, ми можемо використовувати лише непрямі аналоги, такі як зображення сцен у мистецтві – і мистецтво Сулавесі наразі є найстарішим свідченням такого роду, яке відоме в археології", — сказав індонезійський фахівець із наскального мистецтва Адхі Агус Октавіана, який очолював команду.
Команда використовувала нову техніку, відому як аналіз лазерної абляції U-серії, щоб датувати крихітні шари карбонату кальцію, які утворилися на поверхні мистецтва, щоб визначити, як давно вони були створені.
Адхі назвав результати "дуже несподіваними".
"Жоден із відомих європейських творів мистецтва льодовикового періоду не має такого віку, як цей, за винятком деяких спірних знахідок в Іспанії. Це перший випадок, коли дати наскального мистецтва в Індонезії коли-небудь пересуваються за позначку 50 000 років", - зауважив він.
Команда також використала нову техніку для дослідження малюнку у прилеглій печері Леанг Булу Сіпонг 4 у Марос Пангкепі, глобальному геопарку ЮНЕСКО. На ньому були зображені наполовину люди, наполовину тварини, а також бородавчасті свині та карликові буйволи. Науковці виявили, що малюнок приблизно на 4000 років старший, ніж вважалося раніше – йому як мінімум 48 000 років замість 44 000.
Нагадаємо, археологи "Міста мертвих" відкрили понад 300 гробниць, наповнених муміями. 30-40% рештків належали немовлятам і підліткам.
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