У печері виявили найстаріший малюнок, якому 51 200 років – що на ньому зображено (фото)

В індонезійській печері було знайдено найстаріший з відомих малюнків у світі, що збереглися.

Про це повідомляє New York Post.

Малюнок, на якому зображено трьох людиноподібних фігур, що взаємодіють із дикою свинею, було виявлено у вапняковій печері під назвою Леанг Карампуанг на острові Сулавесі. На думку археологів, зображенню не менше 51 200 років.

Міжнародна група вчених, до якої увійшли дослідники з австралійського Університету Гріффіта, опублікувала свої захопливі результати у журналі Nature.

Найстаріший наскельний малюнок / Фото: Griffith University

"Люди, ймовірно, розповідали історії набагато довше, ніж 51 200 років, але оскільки слова не скам'яніють, ми можемо використовувати лише непрямі аналоги, такі як зображення сцен у мистецтві – і мистецтво Сулавесі наразі є найстарішим свідченням такого роду, яке відоме в археології", — сказав індонезійський фахівець із наскального мистецтва Адхі Агус Октавіана, який очолював команду.

Команда використовувала нову техніку, відому як аналіз лазерної абляції U-серії, щоб датувати крихітні шари карбонату кальцію, які утворилися на поверхні мистецтва, щоб визначити, як давно вони були створені.

Найстаріший наскельний малюнок / Фото: Griffith University

Адхі назвав результати "дуже несподіваними".

"Жоден із відомих європейських творів мистецтва льодовикового періоду не має такого віку, як цей, за винятком деяких спірних знахідок в Іспанії. Це перший випадок, коли дати наскального мистецтва в Індонезії коли-небудь пересуваються за позначку 50 000 років", - зауважив він.

Група дослідників / Фото: Griffith University

Команда також використала нову техніку для дослідження малюнку у прилеглій печері Леанг Булу Сіпонг 4 у Марос Пангкепі, глобальному геопарку ЮНЕСКО. На ньому були зображені наполовину люди, наполовину тварини, а також бородавчасті свині та карликові буйволи. Науковці виявили, що малюнок приблизно на 4000 років старший, ніж вважалося раніше – йому як мінімум 48 000 років замість 44 000.

Нагадаємо, археологи "Міста мертвих" відкрили понад 300 гробниць, наповнених муміями. 30-40% рештків належали немовлятам і підліткам.

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