У печері знайшли глиняну “Барбі” віком 7 тисяч років: фото

Поруч із неолітичною "лялькою" було виявлено людський скелет, що може свідчити про її використання у ритуальних та церемоніальних цілях.

Археологи з Римського університету Сапієнца в печері Баттіфратта в італійському регіоні Лаціо виявили глиняну ляльку з жіночими рисами обличчя. Цю фігурку було виготовлено 7 тисяч років тому — у період неоліту, коли на території Італії існували перші сільськогосподарські громади.

Про це повідомляє сайт Arkeonews з посиланням на пресреліз університету.

У повідомленні йдеться, що такі артефакти дуже рідкісні в Італії.

Тепер науковці вивчають “технологічні та стилістичні аспекти” фігурки, щоб краще зрозуміти, як вона була зроблена. Риси обличчя ляльки, на думку археологів, є лише схематичним зображенням, однак майстер, який створив цей артефакт, більш ретельно зобразив зачіску та прикраси тіла.

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Доктор Сесілія Конаті з Університету Сапієнца сказала, що поруч із лялькою було виявлено людський скелет, що може свідчити про її використання у ритуальних та церемоніальних цілях.

У давнину печера була місцем витоку джерела та надавала притулок і захист раннім мешканцям, які покладалися на полювання, збиральництво та елементарне сільське господарство для виживання. Які саме тут ритуали відбувалися — невідомо.

Нагадаємо, раніше в Ізраїлі під час розкопок виявили стародавні поховання, яким приблизно 2500 років і в цих могилах - 50 скелетів. Ці скелети можуть належати жінкам, яких продали в рабство.

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