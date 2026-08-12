У печері знайшли недоторкане житло давніх людей: як жили 17 тисяч років тому

Життя давніх людей / © pixabay.com

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У печері Ла-Ґарма в Кантабрії на півночі Іспанії археологи виявили надзвичайно добре збережене житло людей, які мешкали тут близько 16 800 років тому. Через обвал скелі вхід до приміщення виявився заблокованим, завдяки чому його вміст тисячоліттями залишався практично недоторканим.

Про це пише IFL Science.

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Дослідники називають Ла-Ґарму одним із найкраще збережених палеолітичних жител у світі. Усередині збереглося близько 5 квадратних метрів житлового простору, де предмети лежать приблизно там, де їх залишили давні мешканці.

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Доісторична «капсула часу»

Печеру відкрили у 1995 році. Люди використовували її протягом усього верхнього палеоліту, а комплекс також містить одну з найбільших колекцій наскельного мистецтва Європи.

Близько 17 тисяч років тому обвал скелі перекрив доступ до головної зали, фактично перетворивши її на своєрідну доісторичну капсулу часу. Навколишні частини печерного комплексу, однак, продовжували використовуватися людьми протягом наступних тисячоліть — тут знаходили сліди поселень, поховання та гробниці різних історичних епох.

Тисячі предметів залишилися на місці

У центрі давнього житла археологи виявили вогнище, навколо якого розташовано тисячі предметів повсякденного використання. Житловий простір був обмежений кам’яними блоками та сталагмітами, які, ймовірно, утримували конструкцію з палиць і шкур.

На сьогодні дослідники виявили 4614 артефактів. Серед них — інструменти для роботи з каменем, кісткою та рогом, знаряддя для оброблення туш тварин і шкур, наконечники списів, голки та один із найдавніших прототипів гарпуна.

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Особливо цінною знахідкою стала кістка тура із зображенням тварини та людського обличчя. За словами дослідників, подібного артефакту раніше не знаходили в палеолітичній Європі.

Мисливці на печерних левів

Серед знахідок також є підвіски, виготовлені переважно з кісток оленів, коней і бізонів. Інші дослідження Ла-Ґарми виявили рештки євразійських печерних левів, які зникли приблизно 14 тисяч років тому.

На кістках хижаків науковці виявили подряпини та сліди людської обробки. Це породило питання, чи могло інтенсивне полювання людей заради хутра, особливо цінного в умовах льодовикового періоду, сприяти зникненню цього виду.

Археологи продовжують дослідження Ла-Ґарми, застосовуючи неінвазивні методи, щоб отримати нові дані про життя людей льодовикової доби та водночас зберегти унікальне поселення.

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Нагадаємо, торгівля муміфікованими частинами людських тіл може становити небезпеку для здоров’я через грибкові спори та токсичні речовини, які збереглися на останках. Науковці назвали це «справжнім прокляттям мумії».

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