У пенісах чоловіків з імпотенцією виявили мікропластик – революційне дослідження

Тепер вченим потрібно з'ясувати, чи впливає він на еректильну дисфункцію.

Вчені вперше виявили мікропластик у людському пенісі, що спричиняє занепокоєння щодо його впливу на сексуальне здоров'я.

Про це пише Metro.

Дослідники протестували зразки тканин шести пацієнтів, які перенесли операцію щодо еректильної дисфункції, і виявили крихітні частинки, присутні у 80% зразків.

В "революційному" дослідженні, опублікованому в журналі Nature IJIR, вчені виявили сім типів мікропластику в зразках тканин і заявили, що їхнє дослідження "порушує питання про потенційні наслідки впливу мікропластику на еректильну функцію".

Доктор Ранджит Рамасвамі, співавтор дослідження, сказав: "Ми виявили мікропластик у пенісах чоловіків з еректильною дисфункцією, який не є нормальним для виявлення в пенісі. Це не дивно, враховуючи, що раніше вони були виявлені в серці та кровоносних судинах. Ми не пов'язували наявність мікропластику з еректильною дисфункцією в дослідженні, тому ми не знаємо, чи є ці частинки причиною еректильної дисфункції".

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Мікропластик – це маленькі шматочки пластику завдовжки менше п'яти міліметрів, які зазвичай утворюються внаслідок руйнування більших предметів. Вони були знайдені по всій планеті, зокрема в Антарктиці та в найглибших частинах океану. Найпоширенішими типами, виявленими дослідниками, були поліетилентерефталат, який присутній у пакованні харчових продуктів, і поліпропілен, який міститься в пластикових пляшках і пластикових контейнерах. Вони можуть потрапляти до організму через ковтання, вдихання або контакт зі шкірою, і існують побоювання, що дрібні часточки можуть накопичуватися в організмі та вступати в реакцію з тканинами і рідинами, спричиняючи токсичні ефекти.

Дослідження з'явилося після того, як попередні дослідження припустили, що мікропластик може зменшити кількість сперматозоїдів і знизити їхню якість, оскільки зниження чоловічої фертильності спостерігається в усьому світі.

Вчені з Маямі та Німеччини виявили, що у восьми з десяти зразків було виявлено мікропластик розміром від 20 до 500 мікрометрів.

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Дослідники вважають, що посилений приплив крові до пеніса під час ерекції та розширення тканин у цей час може зробити пеніс вразливим до накопичення мікропластику. Вони додали, що дослідження порушило "переконливі питання про потенційний вплив мікропластику на еректильну функцію" в рамках дискусії про забруднювачі навколишнього середовища та здоров'я, що тривають.

Доктор Рамасамі сказав: "Необхідно провести подальші дослідження, щоб зосередитися на тому, які рівні мікропластику спостерігаються та чи пов'язані вони з еректильною дисфункцією".

Нагадаємо, жінка перенесла жахливу операцію, а потім виявилося, що їй поставили неправильний діагноз. Їй видалили матку.

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