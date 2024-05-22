У Пентагоні заявили, що Росія загрожує супутникам США на орбіті Землі

Росія розгорнула потенційну протисупутникову зброю на орбіті, де перебувають супутники уряду США.

У Міністерстві оборони Сполучених Штатів заявили, що запуск Росією на низьку навколоземну орбіту супутника, який за параметрами виглядає як протисупутникова зброя, викликає занепокоєння у Пентагоні.

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Про це заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, передає Укрінформ.

Він заявив, що Росія запустила супутник 16 травня.

"За нашими оцінками, є ймовірно протисупутниковою зброєю, здатною атакувати інші супутники на низькій навколоземній орбіті", - заявив представник Пентагону.

Він зазначив, що оцінки вказують на схожість з іншими протисупутниками, які були росіянами у 2019-му і 2022 роках.

Генерал заявив, що Росія розгорнула супутник на тій самій орбіті, де перебувають супутники уряду Сполучених Штатів.

"Очевидно, ми продовжимо відстежувати це", - запевнив Райдер.

Крім того, Райдер заявив, що США залишають за собою право захищати себе та космічний простір, а також забезпечувати безперебійну підтримку об’єднаних сил.

"Ми надалі будемо врівноважувати потребу захищати наші інтереси в космосі з нашим бажанням зберегти стабільне та стійке космічне середовище", - резюмував він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія використовує космічний апарат для випробування протисупутникової ядерної зброї.

Крім того, ми раніше інформували, що США проведуть військові навчання в космосі, під час яких протидіятимуть супутнику розміром з холодильник.

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