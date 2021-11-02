 У Перу археологи розкопали скелети дітей, принесених у жертву тисячу років тому

Скелети належать до культури Уарі.
На північному заході Перу в археологічній пам'ятці Уака Санта-Роза-де-Пукала вчені знайшли 29 людських тіл, похованих приблизно тисячу років тому
Про це пише Science Alert.
Чотири скелети, що належать двом дітям, підлітку та одному дорослому, належать до культури Уарі.
"Ці останки є першими відомими в цьому регіоні прикладами людських жертвопринесень цивілізації Уарі", — розповів археолог Едгар Бракамонте Левано з Музею королівських гробниць Сіпана.
Крім людських скелетів, дослідники також знайшли рештки 8 морських свинок. Серед артефактів виявилися горщики, пляшки та ніж із лезом у формі півмісяця.
Спеціалісти вважають, жертви людей були частиною ритуалу, проведеного під час початку будівництва релігійних приміщень у стилі Уарі.
Цивілізація Уарі процвітала в горах та на узбережжі сучасного Перу приблизно від 500 по 1000 рік н. е.
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