У Перу археологи розкопали скелети дітей, принесених у жертву тисячу років тому

У Перу археологи розкопали скелети дітей, принесених у жертву тисячу років тому

Скелети належать до культури Уарі.

На північному заході Перу в археологічній пам'ятці Уака Санта-Роза-де-Пукала вчені знайшли 29 людських тіл, похованих приблизно тисячу років тому

Про це пише Science Alert.

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Чотири скелети, що належать двом дітям, підлітку та одному дорослому, належать до культури Уарі.

"Ці останки є першими відомими в цьому регіоні прикладами людських жертвопринесень цивілізації Уарі", — розповів археолог Едгар Бракамонте Левано з Музею королівських гробниць Сіпана.

Крім людських скелетів, дослідники також знайшли рештки 8 морських свинок. Серед артефактів виявилися горщики, пляшки та ніж із лезом у формі півмісяця.

Спеціалісти вважають, жертви людей були частиною ритуалу, проведеного під час початку будівництва релігійних приміщень у стилі Уарі.

Цивілізація Уарі процвітала в горах та на узбережжі сучасного Перу приблизно від 500 по 1000 рік н. е.

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