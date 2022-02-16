У Перу знайдено мумії дітей: їх убили, аби супроводити дворянина до підземного світу (фото)

У Перу знайдено мумії дітей: їх убили, аби супроводити дворянина до підземного світу (фото)

Дослідники вважають, що дітей принесли в жертву близько 1000-1200 років тому.

Вчені знайшли 14 мумій доінкського періоду, серед яких, зокрема, 6 дітей. Дитячі скелети були загорнуті в тканину та поховані в могилі поруч із дворянином, який був важливою політичною фігурою. Тіло дворянина було пов'язане мотузками, а руки закривали обличчя.

Про це пише Express.

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Гробницю розкопали в місці під назвою Кахамаркілья. Вона була близько 3 метрів завдовжки та 1,4 метрів завглибшки.

Дослідники вважають, що дітей принесли в жертву близько 1000-1200 років тому. Стародавні перуанські цивілізації використовували жертвопринесення як ритуал, вірячи, що вони відправляють померлих людей у "світ мертвих". Також вважалося, що принесення в жертву дорослих, а іноді й дітей, як у цьому випадку, задобрювало їхніх розлютованих богів і лякало їхніх ворогів.

Як зазначив археолог Пітер Ван Дален, діти могли бути близькими родичами та були поміщені в різних частинах входу в гробницю мумії (дворянина), одна поверх іншої. Їх використовували для того, щоб супроводжувати мумію до підземного світу. На місці розкопок було знайдено тіла 8 дорослих, а також керамічні горщики, рештки тварин.

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