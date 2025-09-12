У Перу знайшли 3800-річне місто каралів: нове відкриття може змінити історію цивілізації

Стародавнє місто каралів. Фото: Zona Arqueológica Caral

Реклама

Археологи знайшли в пустельній долині Супе, за 180 км на північ від Ліми, місто Пеніко віком близько 3800 років. Воно належало давній цивілізації каралів, яку вчені вважають найдавнішою в Америці. Відкриття у липні 2025 року здійснила археологиня докторка Рут Шейді, яка понад три десятиліття досліджує цей регіон.

Про це повідомило видання BBC.

Пеніко розташоване лише за 10 км від головного центру Карал-Супе, внесеного у 2009 році до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Тут археологи вже розкопали 18 споруд — від церемоніальних храмів до житлових комплексів. Як і Карал, місто не мало укріплень чи зброї, що підтверджує миролюбність каралів.

Реклама

Цивілізація існувала з 3000 до 1800 року до нашої ери. Карали вирощували бавовну, гарбузи, солодку картоплю та інші культури, займалися рибальством і підтримували торговельні зв’язки з Андськими регіонами та Амазонією.

Відкриття Пеніко дає нові свідчення того, як люди адаптувалися до кліматичної кризи. Близько 4000 років тому регіон пережив 130-річну посуху, яка зруйнувала поселення. Частина населення переселилася ближче до гірських джерел, що живилися льодовиками, і таким чином змогла вижити без війни та завоювань.

Серед артефактів, знайдених у Пеніко, — глиняні фігурки, прикраси та різьблені кістки. Зокрема, археологи виявили скульптуру жіночої голови з червоним пігментом і музичні інструменти, серед яких флейти з кісток пелікана. Це свідчить, що навіть у період демографічного спаду громада зберігала культурні та ритуальні традиції.

Місце вже відкрите для туристів. Як і Карал, Пеніко можна відвідати щодня з 09:00 до 17:00. Екскурсії проводять місцеві гіди, більшість із яких говорять іспанською, тому археологи радять мандрівникам брати перекладача.

Реклама

Нагадаємо, археологи у Швеції виявили рідкісні доісторичні скарби, що чудово зберігалися в болоті понад 5000 років. Ця «капсула часу», знайдена поблизу Ярни, містить дерев’яні споруди, які, на думку експертів, використовувалися мисливцями-збирачами для переправлення через озеро.