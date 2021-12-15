У Pfizer заявили про високу ефективність таблеток від COVID-19: який відсоток і чи дієві проти "Омікрону"

У Pfizer заявили про високу ефективність таблеток від COVID-19: який відсоток і чи дієві проти "Омікрону"

Таблетка проти коронавірусу від Pfizer ефективна, зокрема, і для людей із груп ризику.

Таблетки від американської фармацевтичної компанії Pfizer ефективні проти коронавірусу майже на 90% у запобіганні госпіталізаціям і смертям серед пацієнтів із груп ризику.

Про останні лабораторні дані оголосила компанія 14 грудня, повідомляє Reuters, а також пише AFP.

Про попередні підсумки випробування цих ліків Pfizer повідомляла минулого місяця. Тоді з'ясувалося, що цей пероральний препарат показав ефективність 89% у запобіганні госпіталізації або смерті порівняно з плацебо на підставі проміжних результатів.

У досліджені взяла участь група з 1200 осіб. Дані, оприлюднені у вівторок, 14 грудня, включають ще тисячу осіб. Крім того, останні лабораторні дані свідчать, що препарат дієвий ще і проти нового COVID-штаму "Омікрон".

"Це повідомлення є додатковим підтвердженням того, що наш препарат, якщо він буде дозволений або схвалений, може істотно вплинути на життя багатьох людей, оскільки дані додатково підтверджують його ефективність у зменшенні госпіталізацій та смертності та показують суттєве зниження вірусного навантаження", – сказав очільник Pfizer Альберта Бурла.

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У разі успішного завершення всіх випробувань, які ще тривають, та схвалення препарату, він отримає назву Paxlovid. Таблетки приймають разом зі ще одним противірусним кожні 12 годин протягом п'яти днів від моменту появи симптомів.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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