Павич / © pixabay.com

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Пір’я павичів завжди захоплювало своїм яскравим блиском і переливами. Але нове дослідження показало: краса цих птахів має не лише декоративну, а й унікальну фізичну основу. Учені з Флоридського політехнічного університету та Університету штату Янгстаун виявили, що окремі ділянки хвоста павича можуть поводитися як природні лазери.

Про це повідомило видання Science Alert.

Під час експерименту дослідники нанесли спеціальний барвник на частини павичевого пера. Це допомогло виявити наноструктури, які не просто відбивають світло, а й підсилюють його, створюючи ефект, аналогічний лазерному випромінюванню. Йдеться про так звані «оченята» на перах — саме вони виявили здатність відбивати хвилі світла вперед-назад, що є ключовим механізмом формування лазерного променя.

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Як пояснюють автори дослідження, пір’їни павичів містять резонансні наноструктури, які формують своєрідні оптичні порожнини. У таких порожнинах світлові хвилі можуть багаторазово відбиватись і посилюватися. Зокрема, було зафіксовано характерне випромінювання на двох довжинах хвиль — зеленій та жовто-помаранчевій.

Науковці наголошують, що точний механізм вирівнювання хвильового фронту у цих структурах ще не встановлений. Проте той факт, що однакові довжини хвиль фіксуються у різних частинах пера, свідчить про наявність стабільних оптичних властивостей, які повторюються по всій поверхні.

Спостереження можуть стати корисними для досліджень у сфері біолазерів або оптичного аналізу біологічних тканин. Чому саме така структура сформувалася в ході еволюції, поки залишається відкритим питанням.

Нагадаємо, дослідники зробили неочікуване відкриття під час вивчення паразитичних ос виду Nasonia vitripennis. Як з’ясувалося, ці маленькі комахи здатні «уповільнювати» біологічний годинник

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