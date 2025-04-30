У Південній Африці підіймається земля: неочікувана причина здивувала вчених

У Південній Африці підіймається земля / © pixabay.com

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У Південній Африці земля підіймається на 2 мм щороку. Вчені виявили, що винна — катастрофічна втрата води.

Про це повідомило видання Earth.

Унікальне дослідження німецьких вчених із Боннського університету виявило несподівану причину підйому земної поверхні в Південній Африці. Виявляється, регіон піднімається не через активність у мантії Землі, а через катастрофічну втрату підземних вод.

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Раніше вчені вважали, що підйом поверхні на 1–2 мм на рік пов’язаний із глибинними геодинамічними процесами, зокрема з мантійним плюмом. Але нові дані GNSS-мережі TrigNet (88 станцій) показали іншу картину: підйом прискорився після 2012 року, коли посуха посилилася.

Дослідники під керівництвом доктора Макана Карегара використали методи спектрального аналізу, щоб відокремити кліматичні зміни від геологічних. Виявилося, що підйом корелює із зменшенням запасів води, а не з тектонікою.

Коли ґрунти втрачають вологу, поверхня Землі буквально піднімається. Цей процес нагадує губку, яка розпрямляється після стискання. Вчені виявили, що масштабне висихання водоносних шарів, річок і ґрунтів призводить до пружного відскоку земної кори — іншими словами, планета «відповідає» на зменшення ваги води.

Дослідники проаналізували дані GNSS-станцій у Південній Африці, де тривалі посухи спричинили втрату ґрунтових вод, еквівалентну 10-сантиметровому шару рідини. У результаті деякі регіони піднялися на 6 мм. Ці зміни підтверджені супутниками NASA, які фіксують коливання гравітації, а також гідрологічними моделями.

Найбільш помітний ефект спостерігався у Західному Кейпі, Лімпопо, та Гаутенгу — областях, які постраждали від катастрофічної нестачі опадів. Вчені вважають, що моніторинг таких рухів земної кори може стати ключем до оцінки втрат води, особливо в умовах кліматичних змін.

Нагадаємо, Африка поступово розколюється на дві частини — через мільйони років тут може утворитися новий океан.